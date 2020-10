Reconfinement : les réactions politiques en Normandie

Pour faire face au coronavirus Emmanuel Macron a annoncé le retour du confinement à partir de ce jeudi soir minuit. Il sera plus souple qu'au printemps. Les salariés pourront continuer d'aller travailler avec une incitation au télétravail quand c'est possible. Les commerces non essentiels ainsi que les bars et restaurants refermeront eux leurs rideaux. Les crèches, écoles, collèges et lycées resteront ouverts. Mais pas les universités. Il faudra une attestation pour sortir de chez soi prendre l'air durant une heure, faire ses courses ou conduire ses enfants à l'école. Le confinement va durer au moins jusqu'au 1er décembre. Pour les commerces la situation sera réévaluée dans 15 jours.

La députée Agir du Havre Agnès Firmin - Le Bodo estime sur France Bleu Normandie "qu'il n'y avait pas d'autre solution. Les chiffres des dernières semaines sont catastrophiques. Il faut tout de suite casser cette courbe. Dans ces moments il faut être unis, les critiques faciles et stériles n'ont pas lieu d'être. La flambée a surpris tout le monde même les spécialistes".

Le député communiste du Havre Jean-Paul Lecoq juge lui que le gouvernement a manqué d'anticipation sur les moyens dans les hôpitaux. "Il ne faut pas des années pour rappeler des jeunes retraités en médecine et former des secouristes". Et sur la méthode juge le député "le Président de la République consulte mais n'écoute pas ce qu'on dit."

Le maire LR d'Evreux Guy Lefrand. "Je comprends ce durcissement en tant que médecin urgentiste mais en tant que maire je ne sais pas comment mettre en oeuvre les mesures. Une fois de plus les élus ont été méprisés. Je ne comprends pas pourquoi le commerce de centre-ville doit fermer mais le rayon hi-fi de Carrefour va continuer à fonctionner".

