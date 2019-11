Retour sur les 50 ans de la vie politique de Jean-Pierre Chevènement à l’UTBM

Les universités de Belfort et Mulhouse organisent les 14 et 15 novembre prochain un colloque consacré à la carrière politique et à la pensée de Jean-Pierre Chevènement. Les deux jours de conférences se concluront par une intervention de l’ancien maire de Belfort lui-même.

5 ans après la fin de la carrière de Jean-Pierre Chevènement, l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard et l’université de Haute-Alsace vont retracer sa vie politique au travers d’entretiens et de témoignages.

Figure emblématique de la région, le « Che » comme on le surnomme souvent a occupé de nombreuses fonctions en Franche-Comté et en France : maire de Belfort, député puis sénateur du Territoire, président de la région et ministre à quatre reprises. Pourtant, un constat s’impose à l'UTBM: la recherche scientifique ne s’est pas encore vraiment intéressée à l’influence de Jean Pierre Chevènement sur le débat public et la vie politique française.

Deux jours de conférences

Pour y remédier, des chercheurs, des politiques et des témoins de la carrière de l’ancien maire de Belfort, venus de la France entière, vont se retrouver le 14 à Mulhouse puis le 15 novembre à Sevenans. Ils y débattront jeudi de sa conception de la République et de l’école. Le lendemain, les débats porteront sur sa pensée sur la place de l’État et la souveraineté nationale.

Point d’orgue de ces deux jours : un entretien avec Jean-Pierre Chevènement en personne vendredi à 17 heures à l’université de technologie de Belfort Montbéliard.

