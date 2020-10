Retournac : l'élection de la maire et des adjoints invalidée à cause de bulletins de tailles différentes

A Retournac, en Haute-Loire, l'élection de la maire et de ses adjoints par le conseil municipale vient d'être annulée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. En cause, l'absence d'isoloirs et des bulletins de vote de tailles différentes selon le ou la candidate choisie.