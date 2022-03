Retraite à 65 ans : "Travailler plus longtemps, c'est la bonne mesure", estime Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, est revenu sur sa volonté de réformer les retraites lors du prochain mandat s'il est réélu. Invité de l'émission Ma France sur France Bleu mardi, le chef de l'Etat a justifié son intention de mener sa réforme des retraites. Notamment sur le recul de l'âge légal à 65 ans. Il s'est dit très attaché au système de retraite par répartition qui repose sur la "solidarité nationale" et il s'est dit opposé à la baisse des pensions, tout en rappelant son souhait de porter la retraite minimale à 1.100 euros à taux plein.

Il a également fait savoir son opposition à l'augmentation des cotisations. "Nous avons déjà trop de charges, et si on augmente les cotisations cela aura un impact sur la compétitivité des entreprises et sur l'augmentation du chômage". Il estime donc que la meilleure façon de réformer les retraites est de travailler plus longtemps. "Je pense que c'est la bonne mesure et elle correspond à l'évolution de notre démographie", a-t-il insisté.

Améliorer le taux d'emploi des séniors

"Quand on regarde tous nos pays voisins, ils ont tous décalé l'âge de départ à la retraite. Et à mesure qu'ils le faisaient, ils amélioraient le taux d'emploi des seniors. Pour une raison simple, plus les employeurs savent que vous partez à la retraite à 62 ans, moins ils vous embauchent", a expliqué Emmanuel Macron. Il en a profité s'est félicité du bilan de son mandat en affirmant que "ces cinq dernières années, nous avons amélioré le taux d'emploi des séniors".

Emmanuel Macron a estimé que "mécaniquement le taux d'emploi des seniors se décalera avec le décalage de l'âge légal". Le président sortant a également rappelé sa volonté que la France devienne "une nation plus compétitive, plus attractive" et de continuer à "baisser le chômage". Selon le candidat, "quand on baisse le taux de chômage, on le baisse en premier pour les publics qui en sont les premières victimes : les plus âgés et plus jeunes".

"Prendre en compte les réalités de justice sociale"

Pour mettre en œuvre cette réforme des retraites, le président sortant entend le faire progressivement et "en tenant compte aussi des réalités de justice sociale". Il a réitéré son intention de mettre fin aux régimes spéciaux pour les nouveaux entrants mais s'est prononcé en faveur de la prise en compte de l'invalidité "qui doit permettre de continuer à partir à 55 ans". Il a rappelé sa volonté de "prendre en compte des carrières longues, les métiers qui sont les plus difficiles physiquement, nerveusement, qui doivent donner lieu à des bonus pour partir plus tôt".

Pour améliorer les fins de carrière, Emmanuel Macron propose de lancer un grand travail de concertation sociale. "Ca, il faut le faire au niveau interprofessionnel et on le déclinera par branches pour améliorer les conditions de travail des séniors", a-t-il ajouté. Le président sortant propose que "les plus de 55 ans puissent continuer à se former pour pouvoir pivoter en fin de carrière, parfois changer de secteur ou aller vers quelque chose qui est plus adapté pour les salariés et aux besoins de l'entreprise. C'est un investissement de la nation".

Plus de souplesse en fin de carrière

Emmanuel Macron a défendu son quinquennat. "On a mis 15 milliards sur l'investissement, la formation des chômeurs et des travailleurs. On va continuer et ensuite, il faut avoir une négociation pour que les employeurs adaptent le travail parce qu'il y a des tas de métiers qu'on ne peut pas faire jusqu'à 65 ans, comme chauffeur de poids lourd, ouvrier agricole, ouvrier en abattoir, etc".

Le président candidat a également pris pour exemple les enseignants qui peuvent avoir des difficultés en fin de carrière à enseigner dans des classes difficiles. "On doit pouvoir leur permettre d'aller vers des classes moins difficiles ou à effectif réduits. Egalement de leur proposer d'autres formes de métiers, comme le tutorat afin de mieux former les jeunes enseignants, de leur permettre d'aller vers l'encadrement administratif", a-t-il expliqué.

Le président Macron a plaidé pour plus de souplesse en fin de carrière. "C'est un temps de transition. Ce qui ne fonctionne pas dans notre système actuel, c'est le fait que ce soit un couperet, d'un seul coup", s'est-il justifié. Il souhaite également que le jeunes retraités puissent reprendre un travail s'ils le souhaitent, tout en cumulant salaire et les cotisations pour améliorer leur retraite. "Ces souplesses, elles sont prévues dans mon projet", a-t-il conclu.