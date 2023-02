Retraites à l'Assemblée : "on reste sur notre faim " dit le sénateur des Deux-Sèvres Philippe Mouiller

Après deux semaines houleuses à l'Assemblée nationale, le projet de loi de réforme des retraites arrive devant le Sénat le 27 février 2023, en commission des affaires sociales, puis dans l’hémicycle le 2 mars. Avant cette nouvelle étape décisive, Philippe Mouiller, sénateur des Deux-Sèvres du parti Les Républicains, s'est exprimé ce lundi 20 février 2023 sur France Bleu Poitou.

Un débat sur le fond au Sénat ?

À l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas pu examiner tous les articles du texte. Des milliers d'amendements avaient été déposés par l'opposition , et notamment par la Nupes, pour faire obstruction. Philippe Mouiller se dit "attristé" de cette absence de débat. Au Sénat, il s'attend à un examen sur le fond, cette fois. "C'est la culture de la maison. Quelle que soit la position des sénateurs sur le texte, on a l'habitude de débattre de façon à ce que les idées soient portées en avant et non les invectives", affirme-t-il.

Concernant le principal article du projet de loi, l'article 7, sur l'âge de départ à la retraite, le sénateur aimerait "qu'un certain nombre d'améliorations" soient apportées lors des débats, notamment "pour les femmes" mais aussi autour de la question "des aidant familiaux" et "des personnes handicapées".

Après cinq journées de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats ont annoncé vouloir mettre la France "à l'arrêt", à partir du 7 mars 2023 . Une grève qui risque potentiellement d'impacter les débats au Sénat. Philippe Mouiller rassure : "on essaie d'être sereins. On continue de faire notre travail. Je ne pense pas que cela aura un impact direct dans le vote des sénateurs".