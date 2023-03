Retraites : après le rejet des motions de censure, "la question du cap" pour le député Erwan Balanant

De nombreuses manifestations ont eu lieu en France dans la nuit de lundi à mardi après le rejet des deux motions de censure , rejetées à l'Assemblée nationale, ce qui implique l'adoption automatique de la réforme des retraites. À Brest et Lorient, des poubelles ont été incendies. Rue de Siam à Brest, les forces de l'ordre ont répliqué par des gaz lacrymogènes .

Erwan Balanant, député MoDem du Finistère, attend maintenant la réponse présidentielle, ce mercredi à 13 heures. "La sortie de ce moment difficile, de ce moment de crise, dans la logique de nos institutions, passe par une parole forte du président. Une fois que le texte est passé, il faut reprendre rendez-vous avec les Français sur la question de la justice sociale et la justice fiscale."

Mais le gouvernement peut-il rester en place, alors qu'une motion de censure a échoué de seulement neuf voix ? La Première Ministre se dit déterminée. "C'est une question que le président devra trancher", estime Erwan Balanant. "Quelles possibilités s'offrent au gouvernement, au pays ? Une démission de Madame Borne et un nouveau gouvernement, c'est une possibilité. Mais si c'est juste pour faire la même chose, on sait très bien que ça ne marchera pas."

"Garder la cohésion sociale"

Pour le député finistérien, il faut redéfinir le projet : "Avant la question des hommes et des femmes qui vont incarner une nouvelle méthode nécessaire, il faut d'abord se poser la question du cap que l'on veut poser et quel avenir, quel projet on veut pour la France. J'ai la conviction que le président Macron a réussi quelque chose pendant le mandat précédent et jusqu'à ces quelques mois, il a réussi à relancer l'économie de notre pays, il a commencé le processus de réindustrialisation. On voit que le taux de chômage est au plus bas depuis 20 ans, c'est une première réussite. Maintenant, ce qu'il faut réussir, c'est continuer à garder la cohésion sociale dans ce pays."

