Retraites : "C'est une réforme indispensable et juste", selon la députée Horizons de Seine-Maritime

Au lendemain de la présentation de la réforme des retraites, la bataille est lancée : les syndicats se préparent à mobiliser dès le 19 janvier, dans un front uni contre le report de l'âge légal à 64 ans. Après trois mois d'atermoiements et de concertations, le gouvernement a rendu son verdict et confirmé la hausse attendue de l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans d'ici 2030.

Invitée ce mercredi de France Bleu Normandie, la députée Horizons de Seine-Maritime (circonscription de Fécamp), juge que c'est une réforme "indispensable, qu'elle a du sens, et qu'elle est juste, en tout cas beaucoup plus que le système actuel. "J'espère que le débat parlementaire, ainsi que les prochains jours permettront de convaincre."

Un problème de financement des retraites selon l'élue

Marie-Agnès Poussier Winsback explique "ne pas comprendre totalement les inquiétudes des syndicats alors qu'il y a eu énormément de concertations depuis le mois de septembre, que les échanges ont été importants". La députée ajoute également : "la question que je me pose, c'est qu'à un moment donné, on est tous d'accord sur le fait de conserver un régime par répartition. Il y a 17 millions de retraités dans le pays, on sait bien qu'en 2040, ils seront 20 millions. On a une population active qui est stable, donc on a obligatoirement un problème de financement."

Pour Marie-Agnès Poussier Winsback, on ne peut pas laisser "à nos enfants le soin de régler un problème qui est là". L'élue de Seine-Maritime ajoute attendre quelques éclaircissements sur certains points de la réforme. Le texte doit être présenté en conseil des ministres le 23 janvier, avant d'être débattu à l'Assemblée nationale en février.

