Retraites  : "Cette réforme est nécessaire" pour la sénatrice UDI d'Ille-et-Vilaine Françoise Gatel

Forte mobilisation jeudi contre la réforme des retraites. 1,120 million de personnes en France selon la police, 2 millions selon les syndicats, qui parlent d'un succès pour cette première journée de grève. Françoise Gatel sénatrice UDI d'Ille-et-Vilaine revient sur ce projet sur France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Votre réaction à cette mobilisation très forte hier contre la réforme des retraites ?

Françoise Gatel : Absolument. Il faut effectivement constater une très forte mobilisation avec des catégories de personnes extrêmement différentes. Il faut effectivement prendre en compte cet effet avec des gens qui expriment plein de choses très différentes, mais une inquiétude et une peur commune dans un moment où la situation dans notre pays est un peu compliquée et fragile et où il y a beaucoup d'angoisse, de difficultés, de fin de mois compliquée.

La mesure qui cristallise beaucoup d'inquiétude, c'est celle du recul de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans. Qu'en pensez vous ?

Je pense d'abord qu'il faut qu'on soit à la fois exigeant pour une réforme qui soit juste et qui protège le mieux possible. Mais en même temps, c'est une nécessité de réforme. Pour moi, ce n'est pas une opinion pour ou contre laquelle on serait, mais c'est une exigence, c'est un constat. Si on partage tous la nécessité d'assurer à chacun une retraite par répartition, c'est-à-dire la retraite pour tout le monde, par solidarité et pas simplement pour ceux qui aurait les moyens de se la payer, il faut qu'on ait le courage de réformer. Je pense qu'il faut aussi qu'on évite de se faire avoir d'une manière caricaturale par des gens qui veulent se refaire une santé politique comme (Jean-Luc Ndlr) Mélenchon utilise comme autre chose cette réforme. Elle doit être bien comprise et elle doit être juste. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on conforte des personnes. Je pense aux femmes qui ont eu des carrières un peu en zigzag parce qu'elles ont un peu travaillé, parfois beaucoup à temps partiel, et qui ont gardé leurs enfants, il faut qu'on les sécurise. Et puis il faut aussi qu'on regarde du côté du travail des seniors. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire travailler les gens dans des circonstances difficiles jusqu'à 64 ans, mais il faut qu'aujourd'hui on permette à des gens qui sont écartés du travail à partir de 50 ans de travailler dans des conditions plus confortables, moins fatigantes. Et tout ça, c'est aussi une richesse pour l'entreprise. Il faut qu'on ait une sécurité en terme d'annuités. Et le dernier point que je dirais, c'est que je pense qu'aujourd'hui on est dans une société différente. Avant on avait des carrières uniques. Aujourd'hui, les gens peuvent être à leur compte, puis ils sont salariés, travaillent un peu, ils arrêtent. Il faut donc qu'on permette aux gens d'avoir une retraite décente et il ne faut pas se cristalliser sur l'âge de départ.

Le taux de travail des seniors (55-64 ans) est de 53,8 % en France, c'est l'un des pires taux en Europe. Le gouvernement veut créer un nouvel index pour les entreprises pour les inciter à embaucher des seniors, mais il n'y aura pas d'obligation et le Medef d'ailleurs dit déjà qu'il n'en veut pas. Alors on a l'impression que ça ne va pas fonctionner, non ?

Ecoutez, moi je suis contre les obligations. Si vous obligez une entreprise du bâtiment par exemple, qui travaille dans les toitures, à avoir des seniors, dans ces métiers là, ça n'a pas de sens. Donc moi, je pense qu'il faut encourager les entreprises. Il faut que les organisations patronales fassent des efforts. Mais il faut qu'on agisse sur plusieurs leviers. Moi, je pense qu'on est d'accord pour sauver la retraite par répartition, qui est un bien social essentiel. Voilà qu'aujourd'hui on est obligé de constater qu'il y a un déficit.

Les syndicats proposent de trouver de l'argent ailleurs, de taxer le capital ?

Moi, je veux bien qu'on taxe partout et tout le temps, mais à un moment, quand on se compare avec d'autres pays, on voit bien que dans la plupart des pays européens, l'âge de la retraite est différent, plus tardif. Je pense aussi qu'il faut parler des annuités, c'est plus important pour moi qu'un âge pivot. Et moi j'aimerais qu'aujourd'hui on continue à parler et à dialoguer. Moi, je suis perturbée par le fait qu'un syndicat réformateur comme la CFDT bloque beaucoup.