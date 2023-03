Retraites : Charlotte Parmentier-Lecocq (Renaissance) et David Guiraud (LFI) débattent sur France Bleu Nord

La réforme des retraites revient à l'Assemblée Nationale cette semaine après avoir été débattue par les sénateurs. France Bleu Nord a organisé ce lundi matin de 8h10 à 8h30 un débat entre deux députés du Nord sur le texte qui agite tout le pays depuis des semaines. D'un côté, Charlotte Parmentier-Lecocq, élue dans la 6e circonscription. De l'autre, David Guiraud, député LFI de la 8e circonscription.

Faut-il repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans ? Comment prendre en compte la pénibilité, répondre à la question du travail des séniors ? Voilà quelques unes des questions qui se posent et pour lesquelles les réponses divergent dans les rangs de l'Assemblée nationale. Un débat animé par Stéphane Barbereau, à voir ou à revoir sur francebleu.fr.

Deux visions opposées

Ce sont deux visions opposées qui se sont affrontées pendant une vingtaine de minutes sur France Bleu Nord. "Nous souhaitons que cette réforme soit retirée. Nous voterons de toute façon contre cette réforme, parce que non seulement elle n'est pas juste, parce qu'elle va frapper les plus précaires, les femmes, les temps partiels, ceux qui galèrent le plus dans ce pays. Elle est parsemée de mensonges. Je tiens à rappeler quand même qu'on nous a expliqué début janvier qu'il y aurait 2 millions de retraités de personnes à la retraite qui toucheraient la retraite à 1 200 €. Aujourd'hui, on est sur 20 000, on est passé de 2 millions à 20.000", a déploré David Guiraud.

A l'inverse, Charlotte Parmentier-Lecoq estime justifiée cette réforme des retraites. "On a un nombre de retraités qui est de plus en plus important par rapport au nombre d'actifs. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays européens. La France est le pays où on part le plus tôt à la retraite. Et après la réforme, nous serons toujours le pays où on part le plus tôt à la retraite. Il faut avoir conscience que les autres pays européens sont en train aussi de décaler leur âge de départ. Par exemple la Belgique ou encore l'Espagne. Ces pays sont en train d'aller vers 67 ans. On a un système de répartition qui fonctionne mais qui se base sur l'équilibre entre le nombre de personnes à la retraite et le nombre d'actifs, puisque ce sont les personnes qui travaillent, les actifs qui financent les retraites. Donc il faut équilibrer ce nombre. Et c'est pourquoi on a besoin de travailler un petit peu plus longtemps", a répondu la député Renaissance du Nord.