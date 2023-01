Retraites : Claudia Rouaux, députée PS d'Ille-et-Vilaine, dénonce une réforme injuste

Elisabeth Borne a présenté mardi les détails de la réforme des retraites. Une réforme que dénonce déjà Claudia Rouaux, députée PS d'Ille-et-Vilaine.

La mesure phare qui était attendue, c'est le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 au lieu de 62 ans, avec 43 annuités pour avoir une retraite à taux plein. Ce n'est pas la réforme que vous vouliez ?

Je suis absolument défavorable à cette réforme car elle pénalisera celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et bien sûr les travailleurs seniors.

La Première ministre a précisé pourtant que ceux qui ont commencé tôt leur carrière pourront partir plus tôt à la retraite...

Oui, bien sûr, ils pourront partir plus tôt, mais ils ne toucheront pas leur retraite à taux plein. Et quand on sait le niveau de retraite de toute cette catégorie sociale, eh bien ils ne pourront pas se permettre pour la plupart de partir avec une décote.

La réforme est donc injuste selon vous comme le disent déjà les syndicats ?

C'est vraiment la réforme la plus injuste qui soit. Parce que de toute façon, les cadres qui commencent à travailler à 22, 23 ans devaient déjà travailler jusqu'à 64 ans. Quand on a été apprenti, qu'on commence à travailler quelquefois à seize ans, là on pourra partir, mais avec une décote. C'est vraiment injuste. Moi, je pense que seul le nombre d'années de cotisation devrait permettre aux gens de partir à la retraite à taux plein.

Il faut selon vous garder le système actuel ?

Où on a le système actuel en équilibre. La réforme n'était pas nécessaire puisqu'on allait vers les 43 ans en 2035.

A l'inverse, le gouvernement met lui en avant le problème du financement. Pour vous, ce n'est pas un argument ?

Moi, je considère qu'on aurait pu trouver ailleurs les quelques milliards que nous devions trouver. Quand on voit la suppression de la TVA pour les entreprises, c'est 8 milliards d'euros. Nous on a demandé une taxation sur les super profits, le gouvernement n'a pas voulu accepter cette demande. Donc l'argent, il y en a. Moi je pense surtout à toutes ces personnes pour qui, dans le contexte actuel, cette annonce est terrible. Les gens sont fragilisés par la pandémie, fragilisé par cette guerre qui est à notre porte. Imaginez on a des personnes qui travaillent dur, je pense aux soignants pendant la pandémie, comme les infirmières, qui ont quand même quelques études. Eh bien, elles vont devoir travailler deux ans de plus pour celles qui sont nées après 1968. Les gens sont épuisés et on leur dit vous allez travailler encore deux ans de plus. Moi, je trouve que c'est dramatique et je suis très très, très inquiète pour la santé mentale et la santé physique de toutes ces personnes.

Alors le gouvernement met en avant la fin des régimes spéciaux, mais avec une prise en compte de la pénibilité. Est ce que c'est assez, selon vous ?

On n'a pas encore pour l'instant les critères de pénibilité retenus. Sous François Hollande, il y avait eu douze critères de pénibilité, notamment le port de charges lourdes, qui entraine les troubles musculo squelettiques dans beaucoup de métiers. Il a été supprimé sous Emmanuel Macron. Aujourd'hui il ne reste que quatre critères de pénibilité.

Les syndicats appellent à manifester contre cette réforme le 19 janvier. Pour vous, la bataille sera celle qui arrive à l'Assemblée nationale ?

La bataille, c'est déjà celle là. Je compte être non-stop dans l'hémicycle pour essayer de faire passer des amendements pour revenir sur cette réforme.

Sur quoi par exemple, voudriez-vous déposer un amendement ?

Moi je souhaite qu'on tienne compte des annuités des 43 années à horizon 2035, mais qu'aujourd'hui avec 42 ans, on puisse partir à la retraite à taux plein.

Est ce que vous serez quand même tout de même aux côtés des syndicats ?

J'irai bien sûr manifester une fois ou deux, mais je peux dire que pour moi, l'urgence, c'est d'être avant tout dans l'hémicycle pour défendre toutes ces personnes.

Et il y a pour l'instant une unité au sein de la NUPES ?

Oui, on est tous unanimement contre ce report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans.