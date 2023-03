Retraites : colère et mobilisations en Limousin après l'annonce du 49.3, la CGT veut la grève générale

L'annonce a fait l'effet d'une bombe chez les opposants à la réforme des retraites en Limousin. Le recours par le gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution, pour faire passer la réforme des retraites, a suscité des réactions immédiates en Haute-Vienne comme en Corrèze ce jeudi après-midi.

ⓘ Publicité

A Brive, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées sur la place de la Guierle en milieu d'après-midi, avant de se rendre à la mairie puis à la sous-préfecture, où des délégations des manifestants ont été reçues. A Tulle, des manifestants se sont donnés rendez-vous sur le quai Baluze. Ils étaient une centaine de personnes et ont filtré la circulation jusqu'en fin d'après-midi, occasionnant quelques bouchons dans la traversées de Tulle.

L'intersyndicale se remobilise à Limoges

A Limoges, dès l'annonce du recours au 49.3, la CGT a appelé ses partenaires de l'intersyndicale à une AG, en fin de journée, sur le piquet de grève de la Valoine, installé depuis plus d'une semaine. De premières actions sont d'ores et déjà annoncées : blocage du Rectorat dès 7h30 vendredi, puis manifestation intersyndicale et interprofessionnelle à 14 heures à Limoges. La CGT 87 lance un mot d'ordre de grève générale.

Sur France Bleu Limousin, la députée NUPES de la Haute-Vienne Manon Meunier a vivement réagi : "c'est un passage en force du gouvernement absolument inédit, ce texte n'avait déjà pas de légitimité populaire mais, aujourd'hui, il n'a pas de légitimité parlementaire. Il va falloir qu'on s'en empare dans la rue, il ne faut pas qu'on se démobilise face à ce déni de démocratie absolument brutal" ! Ce jeudi soir, l'Union Populaire 87 relaye un appel à une manifestation citoyenne est annoncée à 20 heures sous les fenêtres de la préfecture à Limoges, "avec casseroles et sifflets".