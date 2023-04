Retraites : des centaines de Poitevins manifestent, casseroles à la main, pendant l'allocution du président

Dans le Poitou pendant et après l'allocution du président de la République Emmanuel Macron , plusieurs centaines d'opposants à la réforme des retraites se sont retrouvés devant des mairies.

A Poitiers, concert de casseroles et de percussions devant la mairie de Poitiers avec 400 personnes (350 selon la police, 500 selon la CGT). A Châtellerault, une déambulation a réuni entre 130 et 200 manifestants. Et à Niort, des cris de "Macron démission" devant l'hôtel de ville, alors que selon la CGT, 120 personnes ont pris part à la mobilisation.