Retraites : des incidents devant la permanence du candidat LREM à Valence

Valence, France

Crachats, fumigène...Le candidat La République en Marche aux prochaines élections municipales à Valence réagit après des incidents qui ont éclaté jeudi soir lors de la manifestation aux flambeaux contre la réforme des retraites. Alain Auger, tête de liste "Ambition Valence", dénonce les insultes dont aurait été victime son équipe. Selon lui, l'un des manifestants n'aurait pas hésité à allumer un fumigène devant la porte, "faisant en sorte que la fumée se glisse dans le local et faisant suffoquer (son) équipe. Et il poursuit : "on parle bien là d'agression physique vis-à-vis de mes co-listiers avec l'intention volontaire de blesser".

Alain Auger annonce son intention de porter plainte dès ce vendredi matin et "invite tous les responsables politiques à condamner cette agression".