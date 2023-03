Retraite des sénateurs: "On n'est pas aux 35 heures" se justifie la sénatrice mayennaise Elisabeth Doineau

Un mandat de sénateur, cela donne droit à une pension de retraite de 2 200 euros net, deux mandats, c'est le double. Si Elisabeth Doineau, la sénatrice de la Mayenne, qui a été élue en 2014, partait aujourd'hui à la retraite, elle toucherait plus de 3 500 euros de retraite par mois : "J'ai eu une carrière hachée, je me suis engagée dans le mouvement associatif et en tant qu'élue locale, au début, je ne cours pas derrière ça et cette polémique autour de ça, je trouve ça un peu facile, parce qu'un engagement d'élu, croyez-moi ça prend du temps, on n'est pas aux 35 heures !" se justifie Elisabeth Doineau.

En 2018, les députés ont décidé de s'aligner sur le régime de la fonction publique d'État, divisant ainsi leur retraite par deux. De leur côté, les sénateurs disposent de leur propre caisse de retraite depuis 1905 : "Le régime des députés était déficitaire alors que celui des sénateurs ne l'est pas, c'est un régime autonome, les Français ne participent pas à l'équilibre des retraites des parlementaires", conclut la sénatrice de la Mayenne*.*

