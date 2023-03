Retraites : deux sénateurs sur cinq en Drôme et Ardèche votent le recul de l'âge de départ à 64 ans

Le Sénat, a majorité de droite, a voté peu après minuit, ce jeudi 9 mars, l'article 7 reculant l'âge minimum de départ à la retraite à 64 ans. tandis que les syndicats qui demandaient à rencontrer le président se sont vu opposer porte close par Emmanuel Macron. Le vote reportant de 62 à 64 ans l'âge de départ a été acquis par 201 voix contre 115, sur 345 votants.

Dans le détail les deux sénateurs ardéchois se sont abstenus (Anne Ventalon, Mathieu Darnaud), malgré le vote massif de leur famille politique (LR) en faveur de cet article de loi. Le LR drômois, Gilbert Bouchet, a par exemple validé la réforme, tout comme, et ce n'est pas une surprise, le sénateur de la majorité, Bernard Buis. Sans surprise non plus, à gauche, la sénatrice drômoise Marie-Pierre Monier s'est opposée à l'article 7.