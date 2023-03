Retraites : "Difficile pour le gouvernement de rester en place" selon la députée Renaissance Julie Delpech

Au lendemain de l'utilisation de l'article 49.3 pour faire adopter sans vote la réforme des retraites, la députée Renaissance de la 1ère circonscription de la Sarthe Julie Delpech a réagi ce vendredi 17 mars en direct sur France Bleu Maine. L'élue sarthoise regrette que les députés n'aient pas pu voter et estime "difficile, dans ce contexte, que le gouvernement puisse rester en place".

France Bleu Maine : Les Sarthois dont vous avez pu entendre la réaction sur France Bleu Maine se disent écoeurés, les comprenez-vous ?

Julie Delpech : Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'étais contre l'utilisation du 49.3. Je pense que c'était à nous, parlementaires, de voter, quitte à perdre ce vote. Je pense que nous allons prendre des risques.

Vous êtes en désaccord avec la décision de la première ministre ?

Moi, je vous donne mon sentiment personnel. C'est que moi, et j'en avais fait part à la première ministre, je ne souhaitais pas que ce 49.3 soit utilisé maintenant. C'est son droit, c'est un outil constitutionnel et elle a pris là la responsabilité d'engager son gouvernement. Pour ma part, je le regrette, oui.

Elisabeth Borne doit-elle démissionner, comme le réclame une partie de l'assemblée ?

Je pense que les motions de censure qui vont être discutées lundi, vont déjà apporter de premières pistes. Mais effectivement, je pense que c'est difficile dans ce contexte que le gouvernement puisse rester en place.

Vous faites partie de la majorité présidentielle et ça risque d'être très compliqué pour vous. Certains opposants à la réforme parlent d'acte antidémocratique. C'est votre sentiment?

On n’est pas non plus en dictature. Et je le redis, c'est un outil constitutionnel. Et si je regrette son utilisation et que les parlementaires n'aient pas pu voter, voilà, je ne dis pas que c'est antidémocratique. Ce que je regrette aussi, c'est qu'on n’ait pas mis les députés face à leurs responsabilités, notamment certains qui prônent cette retraite depuis de nombreuses années et qui, eux qui ont mis un certain flou autour de leur position.

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé un renforcement de la sécurité autour des députés de la majorité dont vous faites partie. Est-ce que vous craignez une radicalisation du mouvement ?

Je regrette toujours que quand on est en désaccord en France, on en devienne violent. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. On peut ne pas être d'accord sur des positions sans en arriver à des violences physiques ou même verbales. Moi, j'ai toujours discuté dans la bienveillance et en écoutant chacun, on n’est pas obligé d'être d'accord, mais on peut s'écouter. Je pense qu'on peut exprimer son avis sans violence.