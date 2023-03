Retraites : dissolution des jeunes Républicains du Morbihan

Les jeunes Républicains du Morbihan annoncent leur dissolution, via un communiqué rédigé ce lundi soir après le rejet des deux motions de censure du gouvernement, dans le cadre de la réforme des retraites. L'une était déposée par le RN, l'autre par le groupe LIOT, elle a été rejetée à neuf voix près.

Les responsables des jeunes Républicains ont consulté les militants, puis décidé de quitter le parti.

Le communiqué affirme que le parti "n'a eu de cesse de bafouer l'héritage qui était le nôtre en nouant des relations ambigües avec la République en marche". Les responsables du groupe affirment que "la majorité de la population française émettait le souhait de voir une motion de censure être adoptée (...) En ne votant pas la motion, les Républicains s sont définitivement détaché du peuple et de la souveraineté populaire et ne saurait dès lors être les héritiers du gaulllisme (...)Nous rendons nos cartes (...) et quittons le parti des Républicains".