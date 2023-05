Retraites : Elisabeth Borne juge "inconstitutionnelle" la proposition de loi pour abroger les retraites

Le groupe centriste Liot, déjà à l'initiative de la motion de censure transpartisane du gouvernement qui avait échoué à neuf voix près, a déposé une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Elle sera examinée le 8 juin à l'Assemblée nationale. Si les députés sont soutenus par les syndicats, le camp de la majorité critique vertement l'initiative et pourrait torpiller la proposition de loi, en dégainant l'article 40 de la Constitution. Que contient le texte des députés Liot ? Comment le gouvernement pourrait empêcher le vote de cette proposition ? France Bleu vous explique.

Que contient la proposition de loi du groupe Liot ?

Les députés du groupe Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) profitent de leur niche parlementaire pour déposer cette proposition de loi. Une niche permet aux partis d'opposition ou aux groupes politiques minoritaires de l'Assemblée de présenter un texte, un jour par mois et à tour de rôle, au reste des députés. "Le but" de cette proposition de loi est "de donner un coup d'arrêt à la dérive autoritaire, c'est-à-dire de vouloir imposer par des mécanismes de procédure (...), de vouloir violenter la société", a déclaré sur Europe 1 Charles de Courson, le député du groupe Liot.

Contrairement à une motion de censure qui requiert une majorité absolue (289 voix), cette proposition de loi n'aurait besoin que d'une majorité simple pour être approuvée, c'est-à-dire que la totalité des députés n'a pas besoin d'être réunie : seuls votent les députés présents dans l'hémicycle.

Le gouvernement juge la proposition "inconstitutionnelle" et devrait dégainer l'article 40

La proposition de loi rencontre le soutien de la gauche, du Rassemblement national (RN) et de certains députés Les Républicains. Le texte a donc des chances d'être adopté en première lecture, si l'Assemblée nationale parvient jusqu'au vote. Pour retoquer la proposition de loi, les trois groupes composant la majorité présidentielle (Renaissance, Horizons et Modem) ont décidé de recourir à l'article 40 de la Constitution. Cet article stipule que les propositions et les amendements des parlementaires ne sont pas recevables s'ils entraînent une diminution des recettes ou un alourdissement des charges publiques.

"Un miroir aux alouettes" pour Elisabeth Borne

C'est l'argument utilisé par la Première ministre Elisabeth Borne ce mercredi. Elle a jugé la proposition de loi "inconstitutionnelle". "Il est assez irresponsable de la part d'un groupe parlementaire de laisser croire qu'on peut présenter une proposition de loi qui supprime 18 milliards (d'euros) de ressources et que cette proposition de loi pourrait prospérer", a-t-elle affirmé. "Il y a des règles sur les propositions de loi qu'on peut présenter: (...) c'est de ne pas alourdir les dépenses et de ne pas réduire les recettes", a-t-elle fait valoir. "C'est quelque part un miroir aux alouettes. On fait croire aux salariés qu'ils auraient une possibilité de débouché", a-t-elle estimé. "Cette proposition d'abrogation est inconstitutionnelle. Je pense qu'il faut chacun en soit conscient et que chacun prenne ses responsabilités en conséquence", a martelé la cheffe du gouvernement.

"Ce n'est pas la Première ministre qui est compétente en termes de recevabilité financière d'une proposition de loi", lui a rétorqué ce mercredi sur franceinfo Charles de Courson, membre du groupe Liot qui porte ce texte et député centriste de la 5ème circonscription de la Marne. Il estime que la proposition de loi "a de bonnes chances" d'être votée à l'Assemblée.

Encore plusieurs étapes institutionnelles pour que la loi soit examinée

Dans l'immédiat, la proposition d'abrogation Liot a été déclarée recevable par le bureau de l'Assemblée qui exerce un premier filtre, car elle prévoit bien de compenser par une taxe sur les tabacs les pertes de recettes pour la Sécu. La titulaire du perchoir Yaël Braun-Pivet ne souhaite pas revenir sur cette décision.

Reste la possibilité que le président de la Commission des Finances, l'Insoumis Éric Coquerel, la juge financièrement non tenable pour les finances publiques. La majorité lui demande de se prononcer. S'il ne se prononce pas, c'est le rapporteur général du Budget, Jean-René Cazeneuve, du groupe Renaissance, qui selon le camp présidentiel pourra donner son avis. Mais sur ce point, comme Charles de Courson, Eric Coquerel n'est pas d'accord : "Revendiquer que le rapporteur (...) puisse être saisi (...) n'a aucun fondement", a estimé mercredi l'insoumis dans un billet publié sur Facebook. S'il y a conflit entre les deux hommes, une réunion du bureau de l'Assemblée, plus haute instance collégiale, tranchera, a avancé la patronne des députés Renaissance, Aurore Bergé.

Les syndicats soutiennent la proposition des députés Liot

Les syndicats, reçus mardi et mercredi à Matignon, ont redit leur soutien à la proposition du groupe Liot. Empêcher l'examen du texte de Liot "serait inacceptable", a affirmé mardi soir le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, tandis que Sophie Binet pour la CGT a jugé mercredi sur France Inter qu'il serait "gravissime que les députés soient encore une fois empêchés de voter sur cette réforme". Les syndicats appellent une nouvelle fois à la mobilisation le 6 juin, deux jours avant l'examen prévu de la loi Liot, pour redire leur opposition à la réforme.