Retraites, emploi, environnement, sécurité : Emmanuel Macron dévoile son programme

Le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron veut créer "un vrai système universel de retraite" et mettre fin dans ce domaine aux inégalités entre fonctionnaires et salariés du privé, affirme-t-il dans un entretien au Parisien jeudi. "Les règles seront les mêmes pour tous les régimes. Ce sera la vraie fin des inégalités entre fonctionnaires et salariés du privé", explique l'ex-ministre de l'Economie, qui doit présenter ce jeudi matin son programme à la presse. Il promet de ne pas modifier l'âge de départ à la retraite et de ne pas baisser le niveau des pensions "durant le quinquennat". Emmanuel Macron souhaite, s'il est élu en mai, "engager dès le début, avec les partenaires sociaux, les négociations" sur ce sujet.