Les syndicats sont tous mobilisés contre la réforme des retraites après la présentation du texte, ce mercredi 11 décembre, par Edouard Philippe. Ce jeudi 12 décembre, sur France Bleu Périgord, Philippe Chassaing, député LREM, confirme qu'il faudra travailler plus longtemps.

Retraites : "Il faudra travailler plus longtemps" affirme le député périgourdin LREM Philippe Chassaing

Dordogne, France

Edouard Philippe a tenté de désamorcer le conflit sur la réforme des retraites. Le premier ministre a expliqué ce mercredi 11 décembre, le contenu de la réforme. C'est un échec. Tous les syndicats, CGT, FO, FSU, CFDT, Unsa, CFTC, appellent à se mobiliser ce mardi 17 décembre contre le texte.

Interview de Philippe Chassaing, député LREM de la Dordogne sur France Bleu Périgord Copier

Le député LREM Philippe Chassaing, invité de France Bleu Périgord matin, confirme ce jeudi 12 décembre qu'il faudra travailler plus longtemps. Il déclare "quand on regarde les autres pays européens, nous sommes le pays qui travaille le moins". Cependant, selon l'étude du centre internationales de la sécurité sociale sur les retraites, si en France l'âge légal de départ à a la retraite est de 62 ans, il est de 61 ans en Suède, de 62 en Norvège. Par ailleurs, des disparités existent dans de nombreux pays européens, entre les femmes et les hommes. Par exemple, en Pologne, si les hommes peuvent partir à la retraite à 65 ans, l'âge pour les femmes est de 60 ans.

"Il faut équilibrer le système des retraites"

Philippe Chassaing estime que si les syndicats sont opposés à cette réforme il faut "attendre aussi que la population se mobilise et qu'elle dise ce qu'elle pense de ce projet". Il rappelle qu'Edouard Philippe n'a pas fermé la porte aux négociations et que "sa main est encore tendue".

On demande une forme de responsabilité de l'ensemble des acteurs pour essayer d'équilibrer le système

Selon le député de la 1ere circonscription de la Dordogne, il faut "équilibrer le système des retraites". Philippe Chassaing affirme qu'à "l'horizon 2025, Il y aura 10 milliards de trou". La réforme des retraites doit permettre "de boucher ses trous". Il en appelle à la "responsabilité de l'ensemble des acteurs".

Les syndicats ont appelés ce jeudi 12 décembre à manifester devant sa permanence avec une journée de mobilisation nationale le mardi 17 décembre contre le projet de réforme des retraites. Il sera présenté le 22 janvier.