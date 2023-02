Retraites : "Il faut reconnaître cette mobilisation" juge la députée MoDem de l'Isère Elodie Jacquier-Laforge

Quelle réaction de la majorité après une nouvelle journée de mobilisation massive contre la réforme des retraites ? "On n'est pas le doigt sur la couture du pantalon" assure ce mercredi 1er février Elodie Jacquier-Laforge, députée MoDem de l'Isère et vice-présidente de l'Assemblée nationale, invitée de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Mobilisation historique pour la ville. Qu'en pensez-vous ?

Elodie Jacquier-Laforge : C'est une mobilisation, effectivement, qui augmente. Je suis en contact très régulièrement avec des habitants de Saint-Marcellin, donc j'échange avec eux. On discute ensemble du projet de réforme, on échange aussi sur les points qui sont saillants pour eux, leurs oppositions. Donc le dialogue est maintenu et on travaille, comme vous le savez aussi en ce moment même à l'Assemblée nationale, on formule des propositions. Donc je pense qu'il faut reconnaître cette mobilisation et qu'on continue le travail qui est engagé.

La Première ministre Elisabeth Borne écrit sur Twitter "Nous les entendons" ces manifestants. Ça veut dire quoi ? Que faut-il changer ?

Ça veut dire être en capacité d'écouter et d'entendre, notamment parce qu'il y a des points qui inquiètent particulièrement. On a entendu dans le journal de 7h et demi ce monsieur qui était cuisinier et qui expliquait qu'il avait maintenant une inaptitude et qu'il ne pouvait plus continuer son métier. Ce point-là, par exemple, il est pris en compte par le projet de loi et donc on maintient l'actuel âge de départ pour les personnes en situation d'inaptitude, on ne change rien et au contraire, on vient les accompagner de meilleure façon. C'est pour ça qu'il faut parler des points qui sont d'ores et déjà traités et il y en a d'autres effectivement qu'il faut traiter, c'est ce qu'on fait actuellement.

Donc vous, en l'état, allez-vous voter cette réforme ?

Alors c'est une question qui m'a déjà été posée. Moi, je suis persuadé qu'une réforme est nécessaire. Pourquoi ? À mon sens, parce qu'aujourd'hui le système tel qu'il est fait aujourd'hui, n'est pas équilibré financièrement. Et le deuxième point, c'est que le système tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas juste.

Il faut une réforme mais faut-il cette réforme-là ? Allez-vous la voter ?

Alors, hier soir à la commission des affaires sociales, il restait 5.143 amendements à étudier. Moi je fais parti du Mouvement Démocrate (MoDem), on a plusieurs propositions, notamment sur une clause de revoyure. Donc, il ne s'agit pas de faire un ultimatum, de dire "je la vote si tels et tels points sont adoptés", mais il y a un travail en cours. Donc c'est comme si vous me disiez de signer un chèque en blanc. Je pense que l'on vote, en tant que parlementaire, en son âme et conscience. Et donc le vote, il sera fait au moment où le texte sera présenté de façon définitive, on y travaille.

Je vous pose la question parce que nos confrères de France Inter ont sondé les députés. Et dans votre groupe MoDem, par exemple, au moins quatre députés ont déjà répondu qu'ils ne voteraient pas pour. Comment vous vous situez là-dedans ? Et ça ne donne pas forcément une image très soudée pour la réforme...

J'entends cela et j'ai envie de vous dire qu'au sein du groupe MoDem, on a à la fois une liberté de parole et une liberté de vote. Donc mes collègues voteront en conscience ce qui leur semble juste. Après, on a eu une réunion de groupe hier matin et on a entendu les expressions de chacun, on a échangé aussi, on n'est pas le doigt sur la couture du pantalon donc on a discuté. Et les collègues qui effectivement sont réticents nous ont dit qu'à la fin des fins, de toute façon, ils resteraient solidaires. Donc je pense qu'il faut laisser le temps du travail, c'est ce qu'on fait sur l'emploi des seniors, sur les carrières hachées, sur l'usure professionnelle, sur la clause de revoyure, sur la situation des femmes aussi. On travaille beaucoup. Donc, si vous voulez, c'est comme nous dire "en fait, le travail que vous faites, ça ne sert à rien". La Première ministre hier nous a dit que le travail se faisait à l'Assemblée donc nous, on souhaite travailler de façon concrète en étant à l'écoute de nos concitoyens.

Justement, parmi les mesures que le MoDem dont vous faites partie, voudrait ajouter qu'il y a une clause de revoyure pour évaluer l'impact de cette réforme dans plusieurs années. C'est-à-dire ?

La réforme telle qu'elle est faite aujourd'hui, il y a deux paramètres qui changent : l'âge de départ - donc aller jusqu'à 64 ans - et la durée de cotisation qui ne change pas mais on accélère la précédente réforme Touraine pour une mise en oeuvre en 2027 au lieu de 2035. Le principe de la clause de revoyure, c'est de dire à mi-chemin, en octobre 2027, on fait un bilan de la réforme et on voit si c'est nécessaire d'aller jusqu'à 64 ans parce qu'on veut favoriser l'emploi des seniors. Si l'emploi des seniors progresse de dix points, on n'aura pas l'obligation d'aller jusqu'à 64 ans et c'est ce qu'on souhaite proposer.