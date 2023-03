Retraites : "Il ne faut pas aller jusqu'au 49.3", avertit Anne Le Hénanff, députée Horizons du Morbihan

C'est aujourd'hui, jeudi 16 mars, que tout se joue pour la réforme des retraites. Le Sénat a adopté ce matin le texte de la commission mixte parlementaire. L'avenir de la réforme controversée est désormais dans les mains de l'Assemblée nationale qui se réunit pour un tout dernier vote aujourd'hui. Anne Le Hénanff, députée Horizons du Morbihan était l'invitée de France Bleu Armorique ce jeudi, elle va voter en faveur du texte sans hésiter.

France Bleu Armorique : vous allez suivre la consigne de votre groupe et voter en faveur de cette réforme ?

Anne Le Hénanff : Oui, il n'y aura pas de mauvaise surprise de dernière minute de mon côté. Depuis le début, notre groupe soutient cette réforme et bien au-delà de l'hémicycle, lors de la campagne présidentielle puis des législatives, clairement, j'ai soutenu la réforme des retraites, j'irai jusqu'au bout de ce processus.

Un vote malgré la grogne de la rue depuis plusieurs mois, malgré aussi les sondages qui, en moyenne, estiment que deux tiers des Français sont opposés à cette réforme ?

Oui, moi, j'ai été élu démocratiquement. Il n'a jamais été question de me cacher derrière mon petit doigt. On a avec le groupe Horizon proposé un certain nombre d'évolutions du texte et la totalité des demandes que nous avons faites le groupe Horizon ont été satisfaites. Donc déjà, pour cette raison, je n'ai absolument aucune raison d'hésiter. Et puis, cette réforme est absolument nécessaire si nous souhaitons garder ce régime particulier typiquement français qui est le système de retraite par répartition.

C'est un vote qui pourrait se jouer à quelques voix près, la majorité ne tient qu'à un fil. Est-ce qu'il faut, selon vous, en passer par le 49.3 ?

J'ai exprimé mon souhait de ne pas aller jusqu'au 49.3, parce que je pense qu'on arrive à une limite d'acceptation de ce dispositif constitutionnel. Par ailleurs, j'ai confiance parce qu'on sait que la bascule pourrait se faire avec les députés Les Républicains. Ils ont des valeurs d'équilibre financier, d'ordre et je pense qu'aujourd'hui la différence va se faire et la responsabilité de l'ensemble des députés se jouera sur ces deux aspects-là. Et puis le 49.3 pourrait, selon moi, être une source de tension supplémentaire, ce que je ne souhaite pas pour mon pays.