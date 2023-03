Réforme des retraites : "il y a une dynamique de violence" s'inquiète le secrétaire régional de la CFDT

"Quel signal faut-il envoyer au chef de l'État pour qu'il comprenne que la méthode qu'il a choisi n'est pas la bonne?" s'interroge ce mardi 21 mars Laurent Picoto sur France Bleu Saint-Étienne Loire. Le secrétaire régional de la CFDT s'inquiète de la possible fin des manifestation dans le calme, au lendemain du rejet des motions de censure à l'Assemblée Nationale et de l'adoption définitive de la réforme des retraites . "La violence gagne du terrain" alerte-t-il.

"Quand l'espace démocratique est confisqué par l'État, à un moment donné, il faut bien que la population puisse s'exprimer"

"Rien ne justifie la violence" condamne le syndicaliste, mais il ne peut que la constater. "Quand l'espace démocratique est confisqué par l'État, à un moment donné, il faut bien que la population puisse s'exprimer." Après deux mois de manifestation pacifiques, Laurent Picoto voit une superposition des colères, entre les retraites et l'inflation. "J'espère que ça ne va pas aller trop loin. Aller trop loin, c'est laisser faire la violence."

Le retrait de la réforme pour appaiser?

"On a à la Bourse du travail, des manifestants qui nous appellent en nous demandant "Mais est ce que la manifestation se passera correctement?" On a un service d'ordre. Les manifestations se passeront toujours très bien, mais malgré tout, à la fin des manifestations, on ne peut pas encadrer mille à dix mille citoyens qui viennent manifester. Des petits groupes peuvent se former." Il en appelle aux préfets, pour qu'ils fassent remonter au chef de l'État. Pour Laurent Picoto, le seul moyen d'éteindre cette colère, c'est le retrait de la réforme. Et il n'a que peu d'espoir que le chef de l'état l'annonce lors de sa prise de parole mercredi 22 mars .