Retraites : "Il y aura bien une revalorisation de 4%" en juillet, confirme Élisabeth Borne sur France Bleu

Invitée exceptionnelle de Wendy Bouchard dans l'émission "Ma France" ce mardi, Élisabeth Borne a répondu aux questions des auditeurs. Interpellée par Béatrice, une auditrice de France Bleu Picardie, la Première ministre a confirmé que les retraites seront revalorisées de 4%, dès juillet.

"On voit bien que l'inflation est forte et qu'il faut répondre sans attendre la date habituelle de revalorisation des retraites, c'est à dire le 1er janvier 2023", a répondu la cheffe du gouvernement. "Donc, je vous confirme que pour toutes les retraites, il y aura bien, en juillet, une revalorisation de 4%".

17 millions de retraités concernés

"Vous savez qu'il y avait eu une augmentation d'un peu plus de 1% au début de l'année", a ajouté Élisabeth Borne assurant "qu'au global, cela fera un peu plus de 5% de revalorisation cette année. Très concrètement, pour une personne qui a une pension de 1.200 euros, c'est 60 euros de plus par mois."

Emmanuel Macron avait annoncé avant sa réélection qu'il souhaitait indexer les pensions de retraite sur l'inflation dès cet été. Invité de France Info début avril, le ministre de l'Économie avait défendu une "mesure d'urgence, une mesure de justice".

Les pensions de retraites sont habituellement indexées sur l'inflation au 1er janvier de chaque année, ce qui pourrait aussi être le cas en janvier 2023, même après l'indexation qui sera faite cet été, avait ajouté Bruno Le Maire.

La retraite de juillet sera "versée le 9 août" a, en outre, précisé le ministre du Travail Olivier Dussopt, le 24 mai, sur RTL.

Les syndicats de retraités demandent 4,5%

Pour les syndicats de retraités, la revalorisation promise par le gouvernement est insuffisante. Avec une inflation à 5,2% sur un an en mai, qui pourrait encore grimper à 5,4% en juin selon l'Insee, les quelque 17 millions de retraités français ont déjà perdu "plus de 10%, soit un mois de pension" depuis 2014, a défendu Patrice Perret (Solidaires) lors d'une conférence de presse fin mai.

Neuf organisations syndicales réclament "a minima" un revalorisation "de 4,5%, avec effet rétroactif au 1er janvier".

L'espoir d'un "rattrapage" conséquent est désormais suspendu au projet de loi sur le pouvoir d'achat, que le gouvernement présentera dans l'été. "Si le projet de loi ne reflète pas la promesse du candidat Macron, nous irons à la confrontation", ont prévenu les syndicats.

Fin 2020, le montant d'une pension en moyenne était de 1.341 euros net, selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).