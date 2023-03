Retraites : "jusqu'au bout on s'est battu, on voulait vraiment voter" selon les députés du Doubs après le 49.3

Le gouvernement a décidé de déclencher l'article 49.3 de la Constitution ce jeudi après-midi à l'Assemblée nationale pour faire passer la réforme des retraites très contestée . "C'est de la déception. On a fait tellement de travail depuis des semaines, des mois sur cette réforme que nous jugeons indispensable pour notre pays et pour les Français. C'est une vraie déception de ne pas être parvenu jusqu'au vote", réagit sur France Bleu Besançon, le député Renaissance du Doubs Eric Alauzet.

"Une partie des députés LR s'est défilée"

L'article 49.3 engage la responsabilité du gouvernement . Le texte est adopté sans vote. "Jusqu'au bout on s'est battu. On voulait vraiment voter, la Première ministre et le gouvernement également et d'ailleurs il y avait une majorité pour que le texte soit adopté si chacun avait été en cohérence avec ses positions habituelles passées et la ligne de sa famille politique", poursuit Eric Alauzet.

"Une partie des LR s'est complètement évaporée, s'est défilée. Le président et la Première ministre ne pouvaient pas remettre le destin de la France entre les mains de députés peu fiables", renchérit Eric Alauzet. "On ne peut pas s'en remettre aux aléas, aux tergiversations et aux incohérences et au manque de courage de certains députés" conclut le député de la majorité.

L'utilisation du 49.3 a déclenché la colère dans les groupes d'opposition . Et même chez les alliés du parti présidentiel. "Moi je voulais aller au vote. Je voulais voter pour que chaque député assume ses positions devant les Français. Pour moi c'était important", réagit de son côté Laurent Croizier, député Modem du Doubs.

"Ce vote aurait mis chaque député devant ses responsabilités. Les députés LR, je crois qu'ils ont des comptes à rendre à leurs électeurs", ajoute le député centriste. "Cette réforme présentait un certain nombre d'avancées. Elle demandait des efforts certes mais elle présentait un certain nombre d'avancées", conclut Laurent Croizier.

De son côté, la député LR du Doubs, Annie Genevard n'a pour l'instant pas souhaité réagir à nos sollicitation.