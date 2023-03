Retraites : "La défense des idées ne devrait pas être à ce point attaquée", pour la députée Lysiane Métayer

Alors que les deux motions de censure ont été rejetées lundi à l'Assemblée nationale, la députée Renaissance du Morbihan Lysiane Métayer, favorable à la réforme des retraites adoptée, dénonce une "réunion des extrêmes", et c'est "très grave".

"On subit des intimidations. La permanence est fermée depuis la semaine dernière. Les salariées ont peur, elles sont intimidées. Dans mon rôle d'élu, je n'ai pas non plus à être intimidée, je suis sous protection policière. La défense des idées ne devrait pas être à ce point attaquée. On m'intimide pour que je ne puisse plus m'exprimer, ce n'est pas de la démocratie non plus", souligne l'élue.

