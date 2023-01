Retraites : la députée du vignoble nantais Sophie Errante défend une réforme "pour sauver notre modèle social"

La députée du vignoble nantais, la macroniste Sophie Errante était l'invitée de France Bleu Loire Océan ce mercredi matin à la veille de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui s'annonce très forte.

"Je redoute surtout des manifestations qui se passent mal, mais pour le reste, il est normal que des oppositions s'expriment" commente l'élue de Loire-Atlantique.

Sophie Errante dit "assumer les grandes lignes" du texte tout en promettant que des aménagements sont possibles : "le texte n'est pas encore passé en Conseil des ministres" et il y aura ensuite le débat parlementaire "avec de vraies fenêtres pour discuter des amendements, venus de l'opposition mais aussi de la majorité" assure Sophie Errante.

Mais sur le fond, elle estime la réforme nécessaire "Même si on a de plus en plus de mal à se projeter dans l'avenir et que les carrières sont parfois complexes, avec des déroulés très compliqués, des maladies, des métiers difficiles" mais ajoute-t-elle : "là aujourd'hui l'enjeu c'est de savoir comment on arrive à se projeter chacun dans son individualité par rapport à une réforme qui doit rester un projet collectif."

Sophie Errante estime que c'est l'avenir de notre modèle social qui est en jeu : "Sommes-nous encore en phase avec ce modèle qui est que celui qui travaille cotise pour lui-même mais aussi pour les autres ?" Et c'est ce système de solidarité que la réforme doit permettre de consolider selon Sophie Errante.