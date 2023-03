Retraites : la députée RN azuréenne Alexandra Masson appelle à un référendum

Comment reprendre la main ? C'est la question ce mardi matin à l'Elysée comme à Matignon. Emmanuel Macron reçoit la première ministre mais aussi plusieurs membres du gouvernement et les responsables du parti présidentiel. Le président doit ensuite s'entretenir avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée. Il s'exprimera ensuite ce mercredi, invité des journaux de 13 heures de TF1 et de France 2.

"Il faut un référendum s'il ne dissous pas."

La députée RN espère que le président fera ce choix "c'est redonner du pouvoir au peuple" détaille la députée. Avant d'affirmer que la situation requiert cette décision.

"Ce serait une sortie digne qui relèverait le niveau de ce qu'il se passe actuellement."

En cas de dissolution qu'elle juge comme une "bonne idée", la députée RN estime que son parti gagnerait des sièges et que LR en perdrait.

