Retraites : la maire de Rennes Nathalie Appéré appelle Emmanuel Macron à l'apaisement

Entre 22.000 et 35.000 manifestants ont défilé jeudi 23 mars dans les rues de Rennes pour la 9è journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une journée émaillée par de nouveaux affrontements entre certains manifestants et les forces de l'ordre. Le bilan provisoire est de 13 interpellations, 3 policiers blessés et 4 manifestants pris en charge par les pompiers.

Dans un communiqué, la maire PS de Rennes dénonce ces violences qui abiment sa ville. "On assiste à la destruction méthodique de commerces et de biens publics" déplore Nathalie Appéré "l'Hôtel de Ville, notre maison commune, a subi plusieurs tentatives d'incendie, comme le Couvent des Jacobins aujourd'hui. Les agressions physiques se multiplient, les blessés sont chaque jour plus nombreux". L'élue fait part aussi d'un certain désarroi "jour après jour, des forces de police sont mobilisées en nombre. Cela ne suffit plus à protéger notre ville". Dans ce courrier rendu public en fin d'après-midi, la maire de Rennes en appelle à Emmanuel Macron "notre ville, notre pays ont besoin d'un geste fort, d'un geste d'apaisement, d'un message de concorde. J'en appelle au Président de la République : vous avez le pouvoir d'arrêter cette spirale". Nathalie Appéré réclame une nouvelle fois l'abandon de la réforme des retraites.