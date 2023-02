Retraites : la motion de censure du RN examinée a priori en soirée

Il n’y a plus vraiment de suspens sur la réforme des retraites, à l’Assemblée. Les députés n’iront pas au bout de l’examen du texte qui se termine ce vendredi soir, à minuit. En réalité, il n’y a plus assez de temps et il reste trop d’amendements à discuter. Plus de 3 000, exactement, dont une bonne partie provient de la France insoumise qui ne devrait plus en retier, à l’appel de Jean-Luc Mélenchon.

Le Rassemblement national (RN), lui, veut donc tenter le tout pour le tout pour que l’hémicycle vote sa motion contre la réforme. Une motion de censure qui devrait être soumise au vote dans la soirée ou en toute fin de débat. « Ce sera l’occasion pour chacun d’exprimer ses positions et de rejeter ce texte, espère Nicolas Meizonnet, député RN de la 2e circonscription du Gard. Maintenant, c’est à la Nupes et à LR de se comporter de façon responsable », ajoute l’intéressé, au micro de France Bleu Gard Lozère.

Après le vote sur cette motion de censure, qui a peu de chance d’être adoptée, la version initiale du projet partira au Sénat, et seuls les amendements validés par le gouvernement seront ajoutés. Les syndicats, eux, préparent la prochaine journée de mobilisation. Ils appellent à « mettre le pays à l’arrêt » le 7 mars prochain, si d’ici là, le gouvernement n’a pas renoncé à sa réforme.

Nicolas Meizonnet, lui, soutien cette journée d’action, même s’il n’a pas l’intention de s’inviter dans les cortèges. « Ce n’est pas dans l’ADN du Rassemblement national de manifester, même si nous savons qu’il y a un certains nombres de personnes qui manifestent et qui nous soutiennent. »

