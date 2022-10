Retraites : la Nupes envisage de déposer une motion de censure prévient Anne Stambach-Terrenoire

C'est la rentrée parlementaire pour les 577 députés et 348 sénateurs. Les débats s’annoncent agités. Pour en parler, notre invitée ce lundi matin est Anne Stambach-Terrenoire, députée Nupes de la 2e circonscription de Haute-Garonne.

C'est la rentrée parlementaire ce lundi pour les 577 députés et 348 sénateurs. Les débats s’annoncent agités avec des sujets brûlants au menu comme les retraites, le budget de l'Etat ou encore l'assurance chômage. Pour en parler ce lundi matin, l'invitée de France Bleu Occitanie c'est Anne Stambach-Terrenoire, députée Nupes de la 2e circonscription de Haute-Garonne qui comprend une partie de Toulouse mais aussi Montrabé et Montastruc-la-Conseillère.

Pour cette rentrée, la priorité de la nouvelle députée est la bataille contre la réforme des retraites. "Je trouve la situation fabuleuse. Emmanuel Macron a été élu par défaut, par une majorité relative et s'entête dans une réforme extrêmement impopulaire. Sept à huit Français sur dix sont opposés à cette réforme. Un quart des Français les plus pauvres sont morts avant 62 ans et l'espérance de vie en bonne santé baisse. Ce sont les meilleures années de la retraite qu'on veut nous voler. Cette réforme est inutile. Le comité d'orientation des retraites a dit qu'elle n'est pas nécessaire."

Pour Anne Stambach-Terrenoire, l'attitude d'Emmanuel Macron est insupportable. "Il veut passer par la force. Il menace de dissolution. Il se croit tout puissant. Il ne s'agit pas d'alliance avec le RN et la droite. S'il passe en force, nous proposerons une motion de censure." La députée appelle à manifester à Paris le 16 octobre.