Retraites : la politique du gouvernement "humilie les Français" selon Marine Tondelier (EELV)

Les syndicats ont réussi leur pari : rassembler davantage de monde ce mardi dans les cortèges que lors de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Deux nouvelles journées de grève et de manifestations ont d'ores et déjà été annoncées pour les 7 et 11 février.

Pas de trêve pour les vacances

"Déjà le 19, tout le monde était surpris de la mobilisation et on arrive à faire encore mieux le 31. Donc bien sûr qu'il faut continuer", estime ce mercredi Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Ecologie les Verts (EELV).

L'élue d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) répond ainsi au ministre Gabriel Attal, qui appelle lui les syndicats à "respecter les Français qui prennent des vacances bien méritées" (le samedi 11 février sera le début des vacances scolaires pour la zone B) : "On est d'accord, il faut respecter les Français. C'est le début de la phrase du ministre. C'est vraiment du mépris de dire ça. Certes, c'est un jour de départs en vacances, peut-être que ça causera des désagréments. Mais il vaut mieux quelques jours de désagréments maintenant, plutôt que des années de désagréments plus tard."

"On est dans un moment en France où on vit des humiliations au quotidien, poursuit la secrétaire nationale d'EELV. Et qui humilie les Français ? C'est la politique du gouvernement qui veut faire travailler tout le monde un peu plus. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas vrai. On voit bien, quand on regarde de près cette réforme, que celles et ceux qui sont déjà les plus précaires devront travailler plus puisque les cadres notamment, travaillent déjà jusqu'à 64 ans. Ce sont aussi les femmes qui paieront le premier tribut de cette réforme, et ça nous sommes majoritaires à le refuser."

Meeting de la NUPES ce jeudi à Lille

Opposante à Steeve Briois à Hénin-Beaumont, Marine Tondelier, invitée ce mercredi de France Bleu Nord , est d'accord avec les syndicats qui refusent la présence des élus du Rassemblement national (RN) dans les cortèges : "Je ne les ai jamais vu manifester, donc je ne pense pas que ce soit dans leur culture militante. Et par ailleurs, on ne les entend pas beaucoup sur cette réforme. Et tout comme ils n'ont pas défendu l'augmentation du SMIC que nos députés proposaient, tout comme ils n'ont pas voté les mesures pour les jeunes, là, sur les retraites, ils sont un peu invisibles."

Sur la question d'organiser ou non un référendum sur les retraites, la secrétaire nationale d'EELV accuse la majorité de faire le jeu du RN en ayant organisé un tirage au sort pour savoir laquelle des "motions référendaires" (celle de la NUPES déposée en premier, ou celle du RN) serait soumise au vote à l'Assemblée : "Normalement, une motion est examinée une fois qu'elle est déposée. Non seulement la majorité d'Emmanuel Macron décide d'accepter celle du RN et de faire un tirage au sort, ce qui n'a pas de sens, mais c'est celle du RN qui gagne !"

Ce jeudi, Marine Tondelier sera aux côtés de Fabien Roussel (PCF) et d'autres élus à Lille, au Palais Saint-Sauveur, pour un meeting de la NUPES contre la réforme des retraites.