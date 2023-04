Retraites : le 1er mai sera "une mobilisation historique", annonce le député LFI de Gironde Loïc Prud'homme

La réforme des retraites a été adoptée par l'article 49.3, puis validée par le Conseil constitutionnel et promulguée par Emmanuel Macron , mais La France insoumise ne lâche pas l'affaire. Invité de France Bleu Gironde, ce mercredi, le député de la Gironde Loïc Prud'homme, élu dans la 3e circonscription (Bordeaux Sud) assure que "le 1er mai sera une mobilisation historique", alors que l'intersyndicale appelle à une manifestation contre la réforme des retraites. "Personne n'est décidé à tourner la page : ni les organisations syndicales, ni les opposants, ni les organisations politiques", martèle Loic Prud'homme.

Du côté de l'Assemblée nationale, il annonce des "initiatives dès le 2 mai et la reprise des travaux parlementaire" pour demander l'abrogation du texte. Et au delà, "la question de la dissolution se pose". Loïc Prud'homme souligne le "chaos indescriptible" crée par cette situation et propose "d'aller au delà" d'instituons "complètement sclérosées. La Sixième république est à ce titre là un avenir qui me semble désirable", ajoute-t-il.

Alors que depuis, Elisabeth Borne s'est exprimé e sur le cap des 100 jours fixé par Emmanuel Macron , Loïc Prud'homme a critiqué la "déconnexion" de la Première ministre. "Le pays vit au rythme des casserolades et elle fait comme si tout cela était derrière nous", critique-t-il. "Aujourd'hui on n'est pas en capacité de mener ces discussions tant que le passé n'est pas purgé", estime le député.

