Retraites : un concert de casseroles rassemble 300 personnes à Saint-Étienne pendant le discours de Macron

Le concert de casseroles à Saint Etienne aura duré plus longtemps que le discours d'Emmanuel Macron ce lundi 17 avril. Pendant l'allocution du président de la République, trois cents manifestants ont tapé sur leurs casseroles, leurs poêles et leurs crêpières pendant près de 45 minutes devant l'hôtel de ville. Le chef de l'état, lui, a parlé une dizaine de minutes, sans convaincre les opposants stéphanois. Le rassemblement s'est ensuite mué en manifestation sauvage dans le centre ville.

Un rassemblement joyeux ...

Les premiers tintement résonnent quelques secondes avant 20 heures et ne s'interrompent plus pendant trois quarts d'heure. Les manifestants tapent sur des casseroles voire sur des poubelles pour des percussions plus graves. Les enfants ont des casques anti-bruit sur les oreilles et quasiment personne n'écoute le discours d'Emmanuel Macron. "Normal, il ne nous écoute pas" expliquent les manifestants rassemblés dans une ambiance joyeuse. Des feux d'artifices éclatent, une dizaine de personnes danse au son de "Macron démission".

... avant un départ en manifestation sauvage

Puis au bout de 45 minutes de contestation statique, une banderole apparaît. Les casseroles se taisent progressivement et laissent la place au slogans. Une grosse centaine de personnes s'élance en manifestation sauvage vers la place Jean-Jaurès, jusqu'à arriver presque front contre front avec la douzaine de policiers gardant la préfecture. Là, les premiers gaz lacrymogènes sont tirés. Le cortège repart vers l'hôtel de ville en brûlant des tas de poubelles le long des rails du tramway avant de se disperser en petits groupes dans le centre ville.

Le cortège sauvage est allé à la rencontre du cordon de policiers stationnés devant la préfecture. © Radio France - Louise Thomann