Retraites: le Conseil constitutionnel valide l'essentiel du texte, l'opposition appelle à ne pas le promulguer

Saisi par plusieurs groupes d'élus opposés à la réforme, et par le gouvernement lui-même, le Conseil constitutionnel a décidé, après 7 heures de discussions, de valider l'essentiel de la réforme, dont le report de l'âge de départ à 64 ans. Il rejette six dispositions, dont "l'index seniors". Les Sages ont dans le même temps rejeté une demande de référendum d'initiative partagée (RIP) déposée par la gauche. Une seconde demande, déposée ultérieurement, doit cependant faire l'objet d'une nouvelle décision le 3 mai.

ⓘ Publicité

La mesure emblématique de cette réforme controversée, le report progressif de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, jugée constitutionnelle par les Sages, aura donc force de loi dès qu'Emmanuel Macron aura promulgué le texte. L'institution de la rue de Montpensier a en revanche sans grande surprise censuré plusieurs "cavaliers sociaux" qui "n'avaient pas leur place dans la loi déférée" qui est de nature financière. Parmi ceux-ci : l'index sur l'emploi des seniors, qui devait être obligatoire dès cette année pour les entreprises de plus de 1.000 salariés, et dont la non-publication devait être passible de sanctions financières. Également censuré, le CDI seniors, un ajout des sénateurs de droite, qui devait faciliter l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 60 ans.

L'institution présidée par l'ex-Premier ministre socialiste Laurent Fabius n'a pas suivi les parlementaires de gauche ou du Rassemblement national, qui avaient plaidé un détournement de procédure parlementaire pour faire adopter la loi. Un choix qui "ne méconnaît, en lui-même, aucune exigence constitutionnelle", selon le Conseil, qui évoque cependant le "caractère inhabituel" de l'accumulation de procédures visant à restreindre les débats.

Le Conseil a par ailleurs rejeté le projet de référendum d'initiative partagée portée par la gauche (RIP), qui espérait un feu vert pour entamer la collecte de 4,8 millions de signatures en vue d'une hypothétique et inédite consultation des Français pour contrecarrer le projet du gouvernement. Les parlementaires de gauche ont déposé jeudi un deuxième texte, sur lequel le Conseil constitutionnel statuera le 3 mai.

"La lutte continue"

Les décisions du Conseil, chargé de contrôler la conformité des lois à la Constitution , ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais "la lutte continue", a déclaré le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon juste après l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel, qui "montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain", a-t-il ajouté.

"La procédure et le texte de la réforme des retraites ont été jugés conformes à notre Constitution par le Conseil constitutionnel", a souligné la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. "On est dans une impasse démocratique ", a réagi la secrétaire nationale des Verts Marine Tondelier auprès de l'AFP. "La réforme est légale, mais plus que jamais illégitime". "C'est une déception, ce n'est pas une reddition", a assuré le premier secrétaire du PS Olivier Faure. "Nous sommes face à une loi mauvaise, injuste, illégitime", "même si constitutionnellement, elle a été validée" en droit, a-t-il ajouté.

"La loi passée à la moulinette du Conseil constitutionnel est encore pire que la loi votée au Parlement", s'est insurgé le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, "car les mesurettes sociales ont été enlevées".

"Ne pas promulguer la loi"

"Le sort politique de la réforme des retraites n'est pas scellé", veut croire Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée. "Nous appelons solennellement le président de la République à ne pas promulguer cette loi", a demandé la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale Mathilde Panot. L'intersyndicale a fait de même, a indiqué peu après la CGT, qui appelle les salariés à faire du 1er mai "une journée de mobilisation exceptionnelle et populaire contre la réforme des retraites et pour la justice sociale".

"Le combat syndical est loin d'être terminé", avait averti le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, dès jeudi. Signe d'une grande tension, toute manifestation aux abords du siège de l'institution, située dans une aile discrète du Palais Royal, est interdite depuis jeudi soir et d'impressionnantes barrières anti-émeutes ont été érigées rue de Montpensier.

Plus de 130 actions sont prévues dans tout le pays ce vendredi soir. À Paris, un cortège de quelque 500 étudiants et salariés s'est élancé en début d'après-midi de la gare Saint-Lazare dans une ambiance bon enfant, aux cris de "Constitutionnelle ou pas, cette loi on n'en veut pas" et un rassemblement a débuté sur le parvis de l'Hôtel de Ville à l'appel de plusieurs syndicats, dont la CGT et FO. La police redoute des débordements.

L'invitation à l'Élysée refusée

Emmanuel Macron n'a pas attendu la décision du Conseil pour tenter d'enclencher la suite et faire savoir qu'il avait convié les syndicats à l'Élysée pour un dialogue "sans préalable". Mais Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a annoncé que l'intersyndicale n'acceptera pas de réunion avec l'exécutif avant le rendez-vous traditionnel du 1er mai. "Il y a une décence à avoir, les gens ne vont pas passer à autre chose comme ça", jugeait dès jeudi le patron de la CFDT Laurent Berger.

"On va d'abord lui laisser les 15 jours de réflexion", a abondé son homologue de FO Frédéric Souillot, qui appelait M. Macron à ordonner une nouvelle délibération au Parlement et à "ne pas appliquer la loi". Mais le chef de l'État devrait promulguer la loi dans les prochains jours, a assuré l'Élysée. M. Macron réunira lundi les cadres de sa majorité. Et devrait rapidement s'adresser aux Français. Élisabeth Borne, de son côté, prendra la parole samedi après-midi à Paris lors du Conseil national du parti présidentiel Renaissance.

"Ce soir, il n'y a ni vainqueur, ni vaincu", a tweeté vendredi Elisabeth Borne, après la validation de la réforme par le Conseil constitutionnel, synonyme selon la Première ministre de "fin" du "processus démocratique". "Avec cette réforme, notre système de retraites sera à l'équilibre en 2030. La volonté du gouvernement est désormais de poursuivre la concertation avec les partenaires sociaux pour donner davantage de sens au travail, améliorer les conditions de travail et atteindre le plein emploi", selon un communiqué du gouvernement publié en même temps que le tweet de la Première ministre.