Retraites : le cortège caennais s'élance du Cargö pour rejoindre la Préfecture du Calvados

Le cortège de la manifestation contre la réforme des retraites est parti à 14h35 à Caen. Très dense, il s'est élancé en musique et en drapeaux. Les syndicats CFDT, Solidaires, Unsa, CGT, FO tiennent la banderole de tête.

ⓘ Publicité

Selon notre journaliste sur place, "les syndicats précisent qu'il s'agit d'une des plus grandes mobilisations depuis le début du mouvement le 19 janvier."

Dans le cortège, des retraités, des actifs, mais aussi des lycéens et des étudiants. "Travaillez plus longtemps c'est non", "Macron ta réforme on n'en veut pas", "Anti-Anti-Anticapitalistes" indiquent les pancartes. Le cortège défile en musique, avec des tambours en tête, des slogans et des fumigènes. Pour l'instant, il n'y a pas de débordements. La manifestation est encadrée par des policiers, situés en début de cortège.

Le centre-ville bloqué pour l'après-midi

La circulation est difficile dans Caen. Le cortège qui s'élance à 14h30 va passer dans le centre-ville.

Le réseau de transport Twisto est très perturbé. Les lignes de tramway sont actuellement interrompues par un point de blocage secteur Gare SNCF. Quant aux lignes de bus, une majorité d'entre-elles sont déviées.

Aux abords de l'Orne, cours Montalivet, stationner sa voiture est difficile.

Une mobilisation qui a commencé dès 4 heures du matin

La manifestation a été précédée par des mobilisations ce matin.