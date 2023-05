Retraites : le député Bouyx "choqué" par la date du 6 juin demande à déplacer la journée de mobilisation

Il y a des symboles auxquels on ne touche pas pour le député de la cinquième circonscription du Calvados et élu de la majorité présidentielle, Bertrand Bouyx. Manifester le 6 juin, date des commémorations du 79ème anniversaire du Débarquement en Normandie est, selon lui, malvenu : "Je suis surpris et choqué. Bien évidemment, le droit de grève et de manifestation est un droit important et c'est un droit que je respecte. Mais il y a des jours qui comptent, particulièrement dans certaines régions et pour nous, c'est le 6 juin. Pour la Normandie bien sûr, mais plus largement pour les Français et pour tous les pays qui ont une histoire particulière avec cette date. On va commémorer les sacrifices des soldats alliés mais aussi des victimes civiles. On doit pouvoir aller jusqu'à ces plages pour se recueillir, pour se souvenir et célébrer la mémoire de nos héros. En tant que député du Calvados, d'un territoire qui va d'Isigny à quasiment Ouistreham, je déplore que les instances syndicales parisiennes n'aient pas eu la vision de cette journée et la portée du symbole."

"Il faut décaler cette date du 6 juin"

Pour le député LREM, il est encore temps de faire machine arrière : "c'est assez simple, il faut décaler cette date du 6 juin. Il faut que ces journées qui vont s'égrener du six, voire parfois jusqu'au dix puissent être sanctuarisées et que cette journée de mobilisation ne se fasse pas sur ces dates là. On va avoir des personnalités, des vétérans, des habitants, de nombreux visiteurs qui vont venir en Normandie pour se souvenir. Et donc oui, il faut en fait déplacer cette date."

Pas question de changer de date pour la CGT

Cette proposition fait réagir le secrétaire départemental de la CGT du Calvados, Allan Bertu : "Je suis particulièrement choqué par ces propos qui feraient dire que quand on organise une manifestation sociale, on foulerait aux pieds les commémorations du 6 juin 44. Pas du tout, comme n'importe quel Française et Français, on est attaché au devoir de mémoire. Je rappelle que 39-45, c'est aussi le sacrifice de milliers de syndicalistes CGT et que l'action de Résistance a été complémentaire à l'action des alliés dans le cadre du Débarquement. Ce qui découle de 44, c'est aussi le Conseil national de la Résistance et ces conflits sociaux pour lesquels la CGT a grandement contribué avec d'autres. A l'heure où le gouvernement et la majorité sont en train de fouler aux pieds les grands acquis sociaux, je trouve que les propos de Bertrand Bouyx sont de nouveau provocateurs. Et donc le 6 juin, nous commémorerons aussi à notre manière l'esprit de sacrifice et de la Résistance." Pas question donc de décaler la date pour le syndicat.