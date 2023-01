Retraites : le député de Saint-Nazaire Matthias Tavel dénonce une réforme "cruelle, sadique et inutile"

Matthias Tavel le député (LFI- Nupes) de la 8è circonscription de Loire-Atlantique était l'invité de France Bleu Loire Océan ce jeudi matin, au moment où les dirigeants de la Nupes (alliance de la gauche à l'Assemblée nationale) se réunissent pour coordonner leur opposition.

Comment la Nupes compte riposter à la réforme des retraites ?

Partout, tout le temps, par tous les moyens à notre disposition, il y aura évidemment une riposte syndicale, sociale, dans la rue. Nous y prendrons toute notre part. Nous avons déjà soutenu une initiative pour une marche à Paris le 21 janvier à l'appel des organisations de jeunesse et puis d'autres dates viendront à l'initiative des syndicats. Politiquement à l'assemblée nous allons nous battre pied à pied.

Pour que ça finisse par un gouvernement qui dégaine l'article 49-3 de la constitution ?

Non, pour que ça se termine par un retrait de la réforme qui est proposée. Nous ne sommes pas d'accord et nous ferons en sorte d'empêcher, de forcer le gouvernement à reculer. Les Français ne doivent pas travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. Ils doivent pouvoir partir à la retraite. Nous proposons nous que ça soit à partir de 60 ans avec quarante années de cotisation.

Comment comptez-vous financer un retour du départ à la retraite à 60 ans ?

La réforme proposée est une réforme sadique. Elle est cruelle et va brutaliser des gens qui sont fatigués et qui doivent pouvoir partir à la retraite parce qu'ils ont travaillé bien assez longtemps pour avoir ce droit-là. Et en même temps, elle est inutile financièrement. Le conseil d'orientation des retraites nous dit que la situation est maîtrisée. Il n'y a pas de dérapage incontrôlé des dépenses de retraite donc calmons-nous, discutons sérieusement.

Nous, nous portons une retraite à 60 ans et 40 anuités et oui pour cela il faut trouver des ressources supplémentaires mais il y en a plein. Par exemple, si vous augmentez les salaires, vous augmentez les cotisations qui rentrent, si vous payez autant les femmes que les hommes, vous augmentez les cotisations qui rentrent. Nous, nous disons pourquoi pas augmenter très légèrement les cotisations retraites plutôt que de travailler deux ou trois ans de plus. C'est une discussion qui peut également s'ouvrir.

Ne s'agit-il que d'une question de répartition de la richesse ?

L'argent existe, la France n'a jamais été aussi riche dans son histoire qu'aujourd'hui, les Français produisent plus de richesse aujourd'hui qu'en 1980 quand on a fait la réforme des retraites à 60 ans. La question c'est : comment on partage ? Est-ce que tout va pour les actionnaires ou est-ce qu'il y en a vers les salaires, vers les retraites, vers la Sécurité Sociale ?

Les syndicats que vous soutenez parlent de grève(s) mais est-ce que vous allez être suivis à l'heure où beaucoup de Français ne peuvent pas se permettre de perdre une journée de salaire ?

Le blocage c'est Macron et la responsabilité c'est Macron ! Et si le calcul du gouvernement c'est : on va pouvoir faire cette réforme parce que les Français sont trop dans la difficulté et asphyxiés par l'inflation, c'est un calcul cynique et il en cuira au gouvernement d'avoir ce calcul.

Moi, j'appelle tout le monde à se mobiliser, massivement, parce que si vous ne défendez pas vos droits à la retraite, ils vous les prendront et après, ils vous prendront tout le reste. Il faut donc se mobiliser, les syndicats appellent à la grève. Nous, nous faisons aussi la proposition de manifestations le week-end pour répondre à cette question de pouvoir manifester en famille sans pour autant perdre une journée de salaire. On commence le 21 janvier et ça se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra pour gagner.

Comprenez la colère du maire de Saint-Nazaire, à propos de la nouvelle répartition de la taxe éolienne ?

Non seulement je la comprends mais j'ai en plus voté contre cette nouvelle disposition à l'Assemblée Nationale et je suis intervenu dans la discussion pour dire mon opposition. C'est une forme de prime à l'égoïsme territorial et une forme de "Robin des bois" à l'envers. Un nouveau cadeau des Macronistes aux riches et aux communes de riches. Pour que l'éolien en mer et l'éolien tout court soit soutenu partout, il faut des outils de justice ! Et la justice n'est pas de prendre à des villes populaires et ouvrières comme Saint-Nazaire pour donner à des villes qui ont des résidences secondaires comme La Baule. Il est donc normal que les Nazairiens se défendent.

Le maire de La Baule rappelle que les propriétaires de résidences secondaires, eux aussi payent des impôts ?

On parle de communes qui ne respectent pas la loi sur le logement social, qui font plutôt de la résidence secondaire que du logement, alors que l'on a besoin de construire des logements dans notre région. Et en plus on va leur donner un bonus fiscal ? C'est injuste ! Ça a été fait à la hussarde, comme ça, quelques heures avant la fin du débat. Il faut que cette disposition soit retirée et d'ailleurs, globalement, le texte mériterait d'être retravaillé pour être plus efficace et plus juste.

Le maire de Saint-Nazaire et moi-même demandons à la Ministre d'être reçus sur ce sujet. Nous allons mener cette bataille jusqu'à ce que cette disposition soit retirée et si ce n'est pas le cas, nous continuerons à demander l'année prochaine.