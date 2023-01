Retraites : le député du Nord Paul Christophe estime qu'il est encore possible de négocier sur la pénibilité

Le gouvernement va-t-il modifier sa réforme des retraites afin de prendre en compte les protestations des syndicats, qui appellent à manifester ce jeudi 19 janvier , mais aussi les demandes de ses alliés (MoDem, Horizons) qui le pousse parfois à amender le texte ?

ⓘ Publicité

"Faire grandir le texte"

"Il y a déjà eu beaucoup de phases de concertation, tant avec les syndicats qu'avec les députés et les parlementaires, et on arrive aujourd'hui à un premier jet qui sera soumis au débat, ce qui laisse la porte ouverte pour bon nombre de négociations. Je pense en particulier à la pénibilité ou à l'usure au travail qui aujourd'hui reste un enjeu majeur pour mieux accompagner la fin de carrière", estime ce mercredi Paul Christophe, député Horizons du Nord.

Négocier d'accord, mais pas non plus dénaturer la réforme, selon le député, invité ce matin de France Bleu Nord : "Le système par répartition à la française veut que les actifs cotisent pour ceux qui sont déjà en retraite (...) On pouvait baisser les pensions des retraités, augmenter les cotisations, ou toucher à l'âge de départ en retraite. Les deux premières mesures ont un impact financier non négligeable, et ces questions de pouvoir d'achat sont encore très présentes dans notre quotidien. Voilà pourquoi le choix s'est porté manifestement sur une mesure d'âge."

"Ce que j'espère en tout cas, poursuit le député du Dunkerquois, c'est que l'on aura une discussion apaisée et non pas une phase d'obstruction, qui permettra justement de faire avancer ou grandir le texte."

Paul Christophe a, lui, milité auprès du gouvernement pour que les trimestres travaillés lors des travaux d'utilité collective (les TUC) dans les années 80-90 soit comptabilisés à l'avenir pour les futurs retraités.

"On était sur une véritable injustice puisque dans les années 80-90, on a fait travailler des gens qui se retrouvent aujourd'hui à la lecture de leur décompte avec une case remplie avec un zéro, puisqu'en fait ces périodes-là n'ont pas été comptabilisées, explique le député Horizons, le parti de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Parfois c'est un trimestre, mais ça monte jusqu'à six ans ! Dans ce texte de loi, la Première ministre a accepté de reprendre la proposition que j'avais formulée en fin d'année, de valoriser finalement ces périodes de stage à hauteur d'un trimestre pour 50 jours de stage, ce qui correspond aux validations qu'on peut trouver aujourd'hui dans les périodes de chômage"