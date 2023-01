Retraites : le député (Renaissance) de Moselle Ludovic Mendes appelle à des "concessions"

Enfin, nous allons savoir. La Première ministre Elisabeth Borne dévoile sa réforme des retraites ce mardi 10 janvier, avec un mois de retard sur le calendrier prévu. Elle aurait dû être présentée le 15 décembre dernier mais Emmanuel Macron a préféré temporiser. Pour pérenniser le système de retraites, elle devrait annoncer le relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62. Cette mesure serait couplée à une accélération de l'allongement de la durée de cotisation, qui passerait à 43 ans. Un choix que les syndicats rejettent en bloc.

"La majorité des Français partent déjà à 63 ans et demi parce qu'on part de plus en plus tard" relativise le député (Renaissance) de la deuxième circonscription de Metz Ludovic Mendes. "C'est la suite logique de ce qui devrait arriver, sauf que la, on l'organise" poursuit-il, tout en appelant à des "concessions."

Suite logique

Pour l'élu mosellan, la principale question n'est pas l'âge de la retraite ou la durée de cotisation, mais le montant des pensions des retraités. Le minimum de pension sera relevé à 85% du Smic (bientôt 1.200 euros net par mois) pour une carrière complète. "Notre engagement est que les pensions soient plus importantes et valorisées. Il faut appliquer la revalorisation le plus vite possible, y compris pour les retraités actuels" plaide Ludovic Mendes. L'élu mosellan indique avoir également eu des échanges avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, pour simplifier le système pour la prise en compte de la pénibilité dans le calcul de la retraite.