Retraites : le député RN de Vaucluse Hervé de Lépinau votera une motion de censure, même portée par la gauche

En cette semaine de rentrée parlementaire, le gouvernement lance les concertations sur la réforme des retraites, qu'Emmanuel Macron espère voir entrer en vigueur avant l'été 2023. "Le tempo n'est pas le bon, estime le député Rassemblement national de Vaucluse, Hervé de Lépinau, invité de France Bleu Vaucluse ce mercredi matin. Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut remettre cette réforme sur le tapis dans les pires conditions, puisque les Français connaissent une crise énergétique particulièrement problématique. Et Emmanuel Macron a menacé la représentation nationale d'une dissolution si jamais nous venions à nous opposer à cette réforme".

Et le député RN se dit prêt à voter une telle motion de censure, même si elle est portée par la gauche, comme la préparent déjà plusieurs députés communiste. "Nous pourrions la porter si elle est portée par la gauche, affirme Hervé de Lépinau. Et nous pourrions porter notre propre motion de censure. Nous ne craignons pas de retourner aux urnes. Nous ne craignons pas de nous représenter devant les électeurs". Hervé de Lépinau pointe aussi la responsabilité des élus Les Républicains, qui pourraient empêcher une motion de censure même si elle était votée à la fois par la gauche et l'extrême droite.