Retraites : le gouvernement aura une majorité à l'Assemblée, assure le député Damien Adam

C'est une journée charnière pour la réforme des retraites. Le Sénat s'est prononcé , ce jeudi matin, pour une adoption définitive du texte, 193 voix pour 114 contre. Cela s'annonce beaucoup plus serré en revanche cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Le gouvernement espère toujours pouvoir s'appuyer sur les voix des députés de droite pour faire passer le texte sans recourir au 49.3. Pour en parler, notre invité, ce jeudi, était Damien Adam, député de la majorité de la 1ère circonscription de la Seine-Maritime.

Pensez vous ce matin que le gouvernement va pouvoir se passer d'un nouveau 49.3 sur ce texte? Il y a une quinzaine de députés Les Républicains dont on connaît pas encore le choix. Ca fait beaucoup.

Ça fait beaucoup mais je pense effectivement qu'une majorité de parlementaires de ce pays votera la réforme des retraites. Il est évident que cette réforme, elle n'est pas très populaire à cause de cette mesure d'âge. Mais c'est une mesure qui est malheureusement indispensable. Elle est indispensable pour pouvoir assurer la pérennité de notre système de retraite en France. Et c'est ce qui fait, tout l'enjeu du vote aujourd'hui. Mais je ne doute pas qu'à la fin les élus prendront leurs responsabilités. Alors évidemment, on ne demande pas aux élus du rassemblement national ou de la Nupes de faire preuve de responsabilité, mais en tout cas aux élus issus des partis de gouvernement de prendre leurs responsabilités et de voter une mesure nécessaire pour rassurer les Français sur la capacité, quand ils seront à la retraite, d'avoir une retraite.

Et pour faire voter ce texte, l'idée, c'est d'aller grappiller des voix par-ci par-là par là chez les députés de droite. C'est comme ça qu'on doit voter un texte aussi important pour les Français selon vous ?

Vous savez, le concept de démocratie, c'est qu'à la fin il faut que les dispositions soient votées par 50 % des parlementaires plus une voix. Et donc, en période de majorité relative, c'est un peu moins facile d'atteindre cet objectif. Mais nous le faisons sur la plupart des lois que nous votons depuis neuf mois, que cette nouvelle assemblée existe et c'est ce que nous faisons aujourd'hui encore. Et nous avons fait cela plusieurs semaines, plusieurs heures de débats pour essayer de trouver un texte le plus consensuel possible.

Est-ce que vous appelez ce matin à ce que les députés de la majorité qui ne voteraient pas ce texte soient exclus de votre groupe ?

Il apparaît, effectivement, que dans ce cas-là, un député qui ne vote pas la loi ne peut plus faire partie de cette majorité. Mais je crois que nous n'aurons pas de députés de la majorité qui voteront contre la réforme des retraites ou en tout cas pas dans le groupe Renaissance dont je suis élu.