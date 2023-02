Retraites : "Le gouvernement doit écouter le Sénat", selon le sénateur de l'Eure, Hervé Maurey

Après l'Assemblée nationale, la réforme des retraites arrive au Sénat ce mardi pour deux semaines. Il est examiné à partir d'aujourd'hui en commission des finances à huis clos. Une commission à laquelle participe le député centriste de l'Eure, Hervé Maurey. Il estime ce mardi sur France Bleu Normandie que "le gouvernement doit déjà écouter le Sénat. C'est un mode de travail auquel il est pas forcément très accoutumé jusqu'à présent. Il a fait part de bonnes intentions en disant qu'il allait travailler différemment, qu'il allait écouter le Parlement. On va voir comment ça se passe à partir de cette semaine sur les dossiers importants de la réforme des retraites."

Selon Hervé Maurey, "le travail parlementaire va vraiment commencer : on a malheureusement assisté surtout à du spectacle à l'Assemblée nationale qui a dû se ressembler à du cirque, le cas du travail parlementaire. On va formuler un certain nombre de propositions sur la situation des femmes, sur la pénibilité qui n'est pas traitée, sur la question de l'emploi des seniors, qui a été maltraitée à l'Assemblée nationale, sur la question des les régimes spéciaux." Le sénateur promet que "Emmanuel Macron ne sera pas déçu parce que, comme toujours, le Sénat sera au rendez-vous pour faire des propositions constructives."

Hervé Maurey attend d'être convaincu "par le gouvernement de l'utilité de l'âge légal de 64 ans", "personne n'est en mesure de vous dire ce que propose le gouvernement puisqu'à l'Assemblée nationale, il a changé à peu près tous les jours. On est conscients qu'il faut réformer le régime des retraites. Si on veut sauver le système de retraite par répartition, si on veut permettre aux retraites de ne pas diminuer à l'avenir, ce qui évidemment ne serait pas du tout acceptable, il faut bien faire face à ce mur de déficit".

