Retraites : "Le gouvernement doit revenir sur cette mauvaise réforme" selon le député eurois Philippe Brun

L'appel à la mobilisation contre la réforme des retraites monte d'un cran. La CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève et si nécessaire à "l'arrêt du raffinage". Une grève est déjà prévue le 19 janvier prochain, lancée par l'intersyndicale allant de la CGT à la CFDT. Pour le député PS (Parti Socialiste), de la 4ème circonscription de l'Eure, Philippe Brun, invité de France Bleu Normandie, ce jeudi, "le gouvernement a voulu faire cette réforme de manière brutale et sans consulter les syndicats. Rendez vous compte, même les syndicats réformistes, la CFDT, la CGC n'ont pas été consultés et sont vent debout contre cette réforme."

Selon l'élu, cette réforme est "injuste, parce qu'elle va pénaliser ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt."

Une proposition de loi sur les déserts médicaux

Elle sera examinée le 9 février prochain : Philippe Brun, comme d'autres députés normands ont signé ce dimanche dans le Journal du Dimanche, une tribune pour dénoncer et proposer des solutions contre les déserts médicaux : "cette proposition met en place la régulation de l'installation des médecins. Qu'on applique finalement aux médecins, ce qu'on applique pour les pharmaciens, les notaires, bref à tout un tas de professions réglementées qui n'ont pas la liberté d'installation totale."

Pour le député de l'Eure, c'est totalement "inacceptable qu'on ait dans le département 63 médecins pour 100 000 habitants, qu'on doive parfois faire 45 minutes de voiture pour trouver un médecin, c'est une inégalité fondamentale. Nous payons tous les mêmes cotisations de sécurité sociale."

Le scrutin du Parti Socialiste

Les adhérents du Parti Socialiste votent ce soir : trois candidats sont en lice pour ce scrutin dont Olivier Faure, le sortant, la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy et Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen et président de l'agglomération de Rouen. Philippe Brun soutient "Olivier Faure, c'est quelqu'un de très simple, c'est le contraire de l'arrogance. Je suis fidèle à une ligne qui est celle de l'union de la gauche. Elle n'existe pas en dehors de la NUPES. Nous devons être unitaires."

