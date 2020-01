Retraites : le gouvernement ne retire pas l'âge pivot du projet de loi

Confronté à cinq semaines de grève, le gouvernement a transmis aux partenaires sociaux deux projets de loi contenant sa réforme des retraites, avec un âge pivot à la clé, avant des réunions ce vendredi à Matignon sur le financement du système.

Âge pivot omniprésent

Dans les deux projets de loi transmis aux partenaires sociaux, le gouvernement reste inflexible sur l'âge pivot. Ce sujet continue de bloquer les négociations entre syndicats réformistes et gouvernement, chacun campant sur ses positions. Or l'âge d'équilibre est mentionné au moins 39 fois dans le projet de loi ordinaire.

Le texte précise que la nouvelle gouvernance du régime universel définira une façon de parvenir à "un âge d'équilibre" à 64 ans en 2027, l'option gouvernementale étant de mettre en place un âge pivot progressif dès 2022, soit un âge qui devra être atteint pour une retraite à taux plein assorti d'un système de bonus-malus.

"Si l'âge pivot reste dans la loi, c'est non, c'est clair", a averti jeudi le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. "Le gouvernement continue de penser que l'âge pivot est une mesure juste et efficace", a répondu le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin.

Un compromis qui s'éloigne

Les mesures contenues dans ces deux textes ne sont pas de nature à amadouer les syndicats. La CFDT et l'UNSA avaient fait de l'âge pivot un casus belli. Les autres exigent le retrait pur et simple de la réforme, CGT et FO en tête.

Peu d'espoir donc de trouver un compromis ce vendredi lors de la "conférence de financement" qui se tient à Matignon. Edouard Philippe assure tout de même que le texte n'est pas figé dans le marbre. Il pourra être modifié par amendements lors du débat parlementaire qui doit débuter le 17 février. "Si les organisations syndicales et patronales font une meilleure proposition, plus intelligente, sur laquelle ils s'entendent alors, je vous le dis, nous la prendrons à notre compte" a déclaré le premier ministre.

L’exécutif qui veut suivre un calendrier au pas de charge. Le projet de loi doit être présenté le 24 janvier, avant d'être examiné à l'Assemblée à partir de la mi-février, pour une adoption avant l'été.