Retraites : "Le gouvernement veut passer en force", selon le député LFI du Nord David Guiraud

Au vu des chiffres de la mobilisation de ce jeudi partout en France , le gouvernement va-t-il infléchir sa position sur la réforme des retraites ? "Le signal que nous renvoient les ministres, c'est que quels que soient le nombre de manifestants, quelque part, ils s'en foutent", tranche ce vendredi David Guiraud.

"La démocratie, ce n'est pas tous les cinq ans"

Malgré les prises de parole de députés de la majorité qui estiment qu'il est encore possible de négocier et d'apporter des ajustements à cette réforme, le député la France Insoumise (LFI) de la 8e circonscription du Nord estime que "la démocratie sociale" ne compte pas pour le gouvernement.

"Ce n'est pas vrai que le gouvernement tente de débloquer la situation, il veut passer en force. Ce n'est pas un hasard si tous les syndicats sont unis contre ce projet de réforme", poursuit David Guiraud, qui estime que le débat sur les retraites n'a pas eu lieu lors de la campagne pour la dernière élection présidentielle.

"En pleine sortie de Covid, en pleine guerre en Ukraine, le seul débat qu'on ait eu c'est Emmanuel Macron contre Marine le Pen au premier tour. Aujourd'hui une grande majorité français sont contre cette réforme et la démocratie, ce n'est pas tous les cinq ans. L'élection présidentielle compte mais les gens n'ont pas élu Emmanuel Macron pour la réforme des retraites : il y a des gens qui ont voté pour autre chose chez lui et certains pour faire barrage à Marine Le Pen au second tour", explique le député, invité ce vendredi de France Bleu Nord .

"On peut le faire"

Pour David Guiraud, il ne peut pas y avoir de débat sur le recul de l'âge légal de départ : "Le système des retraites en France est un trésor. C'est ce système qui fait que les retraités font partie des moins pauvres dans le monde. Et ce n'est pas vrai qu'il manque des milliards et que c'est impossible de surmonter ce problème, on peut le faire !"

Alors que les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier partout en France, la France insoumise organisera sa propre manifestation ce samedi à Paris. "Les dates de l'intersyndicale sont les dates majeures, conclut le député insoumis du Nord. La grève est le moyen de mener le rapport de force le plus efficace, mais c'est aussi le plus dur. On a voulu faire une marche en écho à la mobilisation syndicale, et le samedi est un jour où on n'a pas besoin de faire grève."