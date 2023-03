Retraites : le maire de Rouen estime "qu'Emmanuel Macron est dans l'autosatisfaction" et se dit "inquiet"

Neuvième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, avec un rendez-vous dès 10h, à Rouen, cours Clémenceau, 10h à la maison des syndicats au Havre. Un rendez-vous particulier après la prise de parole d'Emmanuel Macron, le 22 mars sur TF1 et France 2 à 13h, suivi par plus de 10 millions de téléspectateurs. Pour Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, et numéro 2 du Parti Socialiste, le président a été "dans l'autosatisfaction. Il a dit "j'ai raison, j'ai raison et c'est ce qu'il faut faire. J'ai cru entendre Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative qu'on puisse débattre sur la nécessité de faire une réforme sur les retraites. Quand la société évolue, le monde du travail évolue, la démographie évolue. Il y avait plusieurs options, celle du président de la République est la plus brutale et la plus injuste."

ⓘ Publicité

Le maire de Rouen estime qu'il y a **"un risque" que des manifestations "**dégénèrent. Je ne le souhaite pas et évidemment, personne ne le souhaite. Mais il n'empêche que c'est une réalité aujourd'hui. On a trois risques aujourd'hui : le premier, c'est l'injustice de la réforme elle-même. Le deuxième, c'est le risque de violences et de dégradations. Il y a un troisième risque dont personne ne parle, c'est que tout cela abîme notre République, c'est-à-dire la capacité de notre pays à évoluer demain parce qu'il y a d'autres réformes qui sont nécessaires sur des sujets qui ne sont pas moins importants".

Les solutions pour sortir de la crise

D'après Nicolas Mayer-Rossignol, "il n'est pas trop tard. Le président peut encore décider, retirer la loi s'il est persuadé d'être dans son bon droit et que c'est dans le bon sens de se soumettre à un référendum, c'est parfaitement possible d'éviter de promulguer la loi et qu'enfin un dialogue puisse être réinstallé. Mais il est urgent de le faire et il serait temps d'entendre la manifestation. Franchement, il n'y a jamais eu autant de monde dans la rue."

Sur les poubelles à Rouen

Concernant le blocage du SMEDAR, Nicolas Mayer-Rossignol tient à préciser que cela se passe de façon tout à fait "pacifique. On invite tout le monde si c'est possible, à conserver ses déchets chez soi et à restreindre la production de déchets. Mais ce n'est pas une situation durable, évidemment. D'où la nécessité pour le chef de l'Etat d'entendre cette colère."

Sur la raffinerie de Gonfreville L'Orcher

Interrogé sur les réquisitions prises mais pas encore appliquées à cette heure à Gonfreville L'Orcher, Nicolas Mayer-Rossignol souligne que "personne n'a envie de bloquer. En réalité, personne n'a envie que le pays soit à l'arrêt. Il faut se poser une question simple. Comment en est-on arrivé là ? Ça date pas de hier : cette affaire, ça fait des mois et des mois que ça dure. Moi, je suis très inquiet. Je ne veux pas jouer les "Cassandre", je ne souhaite pas de violences, je ne souhaite pas de dégradations, je ne souhaite pas tout ça. Mais enfin, je suis quand même obligé de constater la situation extrêmement inquiétante dans laquelle notre président de la République met le pays.

loading