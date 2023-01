Retraites : le PCF appelle à une "journée de mobilisation tout aussi puissante, voire plus" le 31 janvier

Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste et député du Nord, a appelé à faire de la prochaine mobilisation contre la réforme des retraites, le 31 janvier, "une journée de mobilisation tout aussi puissante, voire plus" que celle de mardi, qui a rassemblé plus d'un million de Français dans la rue. Il était l’invité de l’émission Ma France sur France Bleu ce vendredi midi.

ⓘ Publicité

"Avec les forces de gauche et écologistes, nous allons participer et apporter notre contribution, a-t-il assuré, notamment en multipliant les meetings, les réunions, les rencontres où nous allons décrypter le texte du gouvernement et mettre en face les propositions que nous défendons ensemble".

"Il y a d'autres choix"

"Nous sommes tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui il y a moins d'actifs par rapport au nombre de retraités. C'est une réalité, admet le communiste. Mais la seule solution que propose le gouvernement, c'est travailler bien plus, alors que c'est déjà difficile comme ça. Et c'est pour ça que ça sort de partout cette colère", poursuit le député du Nord, qui a participé aux manifestations jeudi dans sa circonscription, où il a "rencontré beaucoup de personnes qui manifestaient pour la première fois". Fabien Roussel salue également une "intersyndicale historique" qui ne "s'était pas produite depuis dix ans".

Le secrétaire du PCF appelle donc le gouvernement à "écouter de ses deux oreilles et pas seulement de l'oreille droite (...) Il y a d'autres choix que nous pouvons faire", estime-t-il.

Le gouvernement "à l'écoute" assure Véran

"On n'est pas sourd, on est extrêmement à l'écoute", a répondu le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, à l'occasion d'un déplacement à la rencontre de retraités à Orchies dans le Nord. Olivier Véran qualifie la mobilisation de jeudi d'"importante et attendue". "On la respecte, c'est un mouvement d'expression démocratique", assure le porte-parole du gouvernement.

Olivier Véran affirme ainsi que l'exécutif est encore dans une phase de "discussion et d'échange" avec les partenaires sociaux, les groupes politiques et "avec les Français". Preuve en est selon lui le report de l'âge de départ à 64 ans et non 65 ans comme il était envisagé dans le projet initial, l'ajout de la "pension minimale" à 1.200 euros ou encore la prise en comte du congé parental.

Le porte-parole du gouvernement met aussi en avant les futurs débats parlementaires prévus sur la réforme des retraites, "phase fondamentale dans le système démocratique". Ces débats "vont permettre aux représentants du peuple d'exprimer leurs positions, de débattre, d'amender le texte", ajoute Olivier Véran, sans préciser toutefois les marges de manœuvres.