Retraites : "Le report à 64 ans, ça ne nous fait pas plaisir", selon le député de la majorité Damien Adam

Une nouvelle étape pour le projet de loi sur la réforme des retraites : le texte est présenté ce lundi matin en conseil des ministres. C'est le point de départ de son parcours parlementaire, alors que la mobilisation se poursuit, elle aussi, dans la rue, avec une prochaine journée de mobilisation prévue la semaine prochaine, le 31 janvier. La mesure phare de la réforme, le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, unanimement rejetée par les syndicats. "Je pense que tout le monde a compris que les 64 ans étaient là, et que ça ne bougerait pas. Ce qui est important, c'est de voir quelles sont les autres mesures qui permettent de rendre notre système de retraite plus juste", estime Damien Adam, député Renaissance de la 1ère circonscription de la Seine-Maritime, invité de France Bleu Normandie ce lundi. "Cette réforme est malheureusement nécessaire, il n'y a pas 36 milliards de solutions sur ce sujet. Après il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter et qui peuvent être peaufinées."

Damien Adam explique qu'il y a "de nombreux sujets sur lesquels on [la majorité] souhaite avancer, au sujet du travail des seniors. Leur taux de chômage est plus bas que la population générale. Mais la capacité à trouver un travail est beaucoup plus difficile. Donc c'est un des axes de travail." En revanche, sur ce qui bloque fondamentalement, c'est-à-dire le report de l'âge légal de départ à la retraite, il affirme que "ça ne fait pas plaisir à personne d'augmenter l'âge légal, mais la réalité, c'est que le rapport du conseil d'orientation des retraites le dit, on a un déficit important, et il correspond à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Soit on ne fait rien, soit on agit maintenant pour assurer la pérennité du système."

Enfin, Damien Adam espère qu'au cours du débat parlementaire, "des sujets de fond pourront être abordés. Ils sont nécessaires parce qu'effectivement les millions de personnes dans la rue ont des revendications. Je souhaite qu'on ait un vrai débat parlementaire et qu'on parle du fond, pas qu'on parle de l'obstruction parlementaire, parce que c'est pas utile pour la démocratie dans le pays."

