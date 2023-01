Retraites : le sénateur nantais Ronan Dantec (écologiste) dénonce "une réforme qui va fracturer la société"

"Tout le monde est scandalisé par cette réforme" fulmine Ronan Dantec. Le sénateur écologiste de Loire-Atlantique attaque d'entrée sur la légitimité du chef de l'Etat. "Emmanuel Macron n'a pas été élu pour ça, il a été élu par des personnes qui ont fait barrage à l'extrême droite, moi le premier, et il n'a pas de majorité à l'assemblée."

Pour l'élu nantais "cette réforme est un scandale qui va fracturer la société française. Le report de l'âge de départ à 64 ans avec 43 années de cotisations est profondément injuste, car une personne qui commence à travailler à 20 ans devra cotiser non pas 43 mais 44 ans ! Une année de plus, pour payer les retraites de ceux qui sont plutôt des gens diplômés, ont des métier plus agréables et avaient sans doute déjà dans l'idée de travailler un peu plus longtemps."

Ronan Dantec y voit par ailleurs des conséquences aussi bien dans les vies privées des séniors que dans l'organisation de la société : "Beaucoup de gens n'auront pas ces années extrêmement précieuses au cours desquelles on est en bonne santé, au cours desquelles on peut profiter de ses petits enfants, s'investir dans des associations, des conseils municipaux. Pour 0.5 point de PIB, on va déstructurer une partie de la vie sociale française".

Le sénateur plaide pour un rééquilibrage entre revenus du travail et ceux du capital : "c'est là qu'il faut aller chercher l'argent pour financer les retraites" a conclu Ronan Dantec.